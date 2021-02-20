Суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный

Суд признал законной замену условного срока для Алексея Навального на реальный. Заседание состоялось 20 февраля.

Дни, которые Навальный провел под домашним арестом, вычли из его срока и с учетом этого в колонии он проведет два года шесть месяцев и две недели. Срок наказания истечет в начале августа 2023, рассказали адвокаты Алексея.

Также 20 февраля пройдет заседание по делу об оскорблении ветерана, после которого Навального могут этапировать в колонию, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, условный срок Алексею Навальному заменили на реальный 3 февраля. Оппозиционера обвиняли в том, что он нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше".

Общественность отреагировала на задержание Навального "прогулками", которые состоялись во многих городах России 23 и 31 января. Самые масштабные акции прошли в Центральной России. 14 февраля в России прошла еще одна акция, в ходе которой люди выходили во дворы с включенными фонариками.