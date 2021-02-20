Глава Бийского района Владимир Трухин ушел в отставку

19 февраля депутаты Бийского райсовета единогласно поддержали отставку главы Бийского района Владимира Трухина. Об этом сообщает газета "Моя земля".

Владимир Трухин заступил на должность главы района в 2018 году. В 2020-м депутаты алтайского Заксобрания, Бийского райсовета и председатели местных сел пожаловались Виктору Томенко на работу Трухина. Они посчитали, что на его деятельность стоит обратить внимание правоохранительным органам. Коллеги подозревали Трухина в растратах.

Исполняющим обязанности главы района стала Алёна Кочкина – заместитель главы администрации района, начальник управления по экономическому развитию.