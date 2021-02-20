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Оштрафованный бийский пенсионер отказался от помощи в оплате штрафа

, ИА "Амител"
Мужчина пояснил, что поделился своей историей не для этого
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пенсионер из Бийска, которого оштрафовали за то, что он в одиночестве сидел на автобусной остановке без маски, отказался от помощи, предлагаемую пользователями соцсетей. Об этом сообщает газета "Деловой Бийск".

"Вчера мне звонил молодой человек и предложил помощь от подписчиков социальных сетей. Сначала я подумал, что это мошенники звонят. А вообще, не за деньгами я в вашу редакцию обращался, а просто хотел рассказать о своей беде. Может, моя история поможет кого-то еще уберечь от подобной ситуации. А всем неравнодушным людям, которые говорят слова сострадания в мой адрес, я очень благодарен", – рассказал пенсионер.

Напомним, мужчину оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за нарушение масочного режима, несмотря на то, что он сидел на остановке один. Он признал свою вину, поэтому при повторном рассмотрении может рассчитывать только на уменьшение штрафа. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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