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Новости

Одиноко сидящего на остановке пенсионера в Бийске наказали за отсутствие маски

, ИА "Амител"
Пожилого мужчину оштрафовали на сумму, которой у него попросту нет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пенсионер из Бийска обратился в СМИ, чтобы рассказать свою историю. Мужчина решил съездить на рыбалку, но поймал только большой штраф.

"Я уже ждал автобус до города, сидел на остановке, – вспоминает мужчина. – Вдруг рядом останавливается полицейский экипаж. Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было, и что маска была у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении", – написал пенсионер в газету "Деловой Бийск".

Суд назначил ему штраф в размере 7,5 тыс. рублей, но у мужчины таких денег нет. Он подал апелляцию, однако так как ранее уже признал свою вину, теперь сможет добиться только уменьшения штрафа.

Напомним, обязательный масочный режим действует в Алтайском крае с середины мая 2020 года. Согласно распоряжению губернатора, средства индивидуальной защиты необходимо носить в том числе при нахождении на остановках общественного транспорта.

Ранее в Барнауле владельца бара оштрафовали из-за нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. Правонарушение выявили в ходе рейда по развлекательным заведениям. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.02.2021 15:10
- гость -

В Удмуртии и Чечне отменили ношение масок. Посмотрим на результат.

18.02.2021 15:10
гость

Страна дураков-исполнителей

18.02.2021 15:11
- гость -

Полицаи...

18.02.2021 15:14
АБОРИГЕН

Не надо было ни с чем соглашаться. В крайнем случае "С постановлением/протоколом/решением НЕ СОГЛАСЕН."

18.02.2021 15:16
- гость -

Нынешние полицаи уже давно своих предшественников превзошли у жестокости

18.02.2021 15:21
- гость -

шакалы!

18.02.2021 15:22
иван

"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Молчать!!!! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..." из сказки «Чиполлино».

18.02.2021 15:28
- гость -

нормально порыбачил.

18.02.2021 15:29
- гость -

Вот и видим всю сущность полиции и судов!!!

18.02.2021 15:34
Fkt

это в продолжение темы: "зачем выходить на митинг, меня это не касается"
Если в стране президенту можно убить человека, то почему исполнителям нельзя поднять показатели работы нахлабучив старика?

18.02.2021 15:37
Медведь-шатун

Жертвы ЕГЭ, тупые исполнители, самое то для предстоящих событий...., будут пинать в живот беременных не задумываясь....

18.02.2021 15:38
- гость -

молодцы полицейские, работайте братья

18.02.2021 15:46
- гость -

Не, ну если в отделах полиции висят портреты палачей в т.ч. Генриха Ягоды, расстрелянного и до н.в. не реабилитированного - что тогда от полицаев ждать...

18.02.2021 15:53
- гость -

Видимо этих полицейских в детстве дедушка обидел, вот они выросли, получили власть и решили на пожилых людях отыграться! Сразу виден интеллект данных полицейских и судьи.., вернее отсутствие оного!!!

18.02.2021 15:57
Митенька ржевский

Мрази. Это враги существующей власти. Они дискредитируют её,.. вопрос только- осознанно или по врождённой мусорской тупости?

18.02.2021 16:08
- гость -

Закон один для всех, нарушил - плати!

18.02.2021 16:09
- гость -

18.02.2021 15:57
Митенька ржевский

Ошибаетесь - враги этой власти - население страны, которое мешает им жить беззаботно, ещё и требует каких-то прав и достойной жизни...

18.02.2021 16:17
- гость -


18.02.2021 15:57
Митенька ржевский
А Вы думаете, кто идет работать в эту сферу? Правильно, люди, которые ничего не хотят и не умеют, с невысоким интеллектом, но с большими амбициями и желанием иметь и показывать власть, и свое превосходство!

18.02.2021 16:20
- гость -


18.02.2021 15:57
Митенька ржевский
Полиция, силовики, прокурорские и судьи защищают существующую власть. Поэтому для них закон не писан! Любой беспредел власть прикроет и оправдает этих персонажей!

18.02.2021 16:37
- гость -

Хватило же совести ...
Такие уроды портят репутацию полиции в целом в то время, как другие ребята спасают людей

18.02.2021 16:37
- гость -

18.02.2021 16:08
- гость -

Лжешь! Включи зомбоящик - так все сторонники режима без масок...

18.02.2021 16:38
- гость -

18.02.2021 16:08 - гость -
И не важно, что врачи против ношения масок на улице?

18.02.2021 16:39
- гость -

Это вам не ВВ штрафовать. Там смелость нужна.

18.02.2021 16:51
Ale XXX

Думаю, что кто-то из полицейских в проезжавшей машине сумел прочитать по губам пенсионера мнение о доблестных блюстителей режима. Ответка последовала незамедлительно!
А ведь носил бы пенс маску, такого не произошло бы....
Вывод: маска спасет тебя от штрафа! 100%! А вот от короны - неизвестно...

18.02.2021 16:54
Обыватель

Это отдельные представители власти не совсем правильно себя ведут, не нужно в принципе к полиции плохо относиться из-за них. Потому что ругать их и говорить, что они не нужны, можно только пока в них не будешь нуждаться. Если сейчас вдруг они исчезнут, то много из вас себя защитит? Если будет анархия, то все комментаторы первыми полягут и их женщины, или тут все рэмбо?

18.02.2021 16:59
- гость -

Менты, конечно же, по-человечески не правы. Однако такие есть в любой профессии, но каждый подобный случай с силовиками специально раздувается. А вот, к примеру, о том, что половина компьютерщиков сначала специально заражают компы, а потом за бабки "лечат", никто особо не кричит. Ну они-же не "полицаи", а люди со светлыми лицами. Хотя подлость подлейшая.

18.02.2021 17:01
- гость -

18.02.2021 16:17
- гость -
А в сетях в рабочее время сидят высокопрофессиональные пахари, умеющие и желающие работать настолько, что вздохнуть некогда.

18.02.2021 17:01
- гость -

Если полицаи решили оштрафовать - никакая маска не спасет! Ведь наказали глухонемого за то, что он лозунги выкрикивал!!!

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