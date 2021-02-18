Одиноко сидящего на остановке пенсионера в Бийске наказали за отсутствие маски

Пенсионер из Бийска обратился в СМИ, чтобы рассказать свою историю. Мужчина решил съездить на рыбалку, но поймал только большой штраф.
"Я уже ждал автобус до города, сидел на остановке, – вспоминает мужчина. – Вдруг рядом останавливается полицейский экипаж. Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было, и что маска была у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении", – написал пенсионер в газету "Деловой Бийск".
Суд назначил ему штраф в размере 7,5 тыс. рублей, но у мужчины таких денег нет. Он подал апелляцию, однако так как ранее уже признал свою вину, теперь сможет добиться только уменьшения штрафа.
Напомним, обязательный масочный режим действует в Алтайском крае с середины мая 2020 года. Согласно распоряжению губернатора, средства индивидуальной защиты необходимо носить в том числе при нахождении на остановках общественного транспорта.
Ранее в Барнауле владельца бара оштрафовали из-за нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. Правонарушение выявили в ходе рейда по развлекательным заведениям.
Комментарии
В Удмуртии и Чечне отменили ношение масок. Посмотрим на результат.
Страна дураков-исполнителей
Полицаи...
Не надо было ни с чем соглашаться. В крайнем случае "С постановлением/протоколом/решением НЕ СОГЛАСЕН."
Нынешние полицаи уже давно своих предшественников превзошли у жестокости
шакалы!
"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Молчать!!!! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..." из сказки «Чиполлино».
нормально порыбачил.
Вот и видим всю сущность полиции и судов!!!
это в продолжение темы: "зачем выходить на митинг, меня это не касается"
Если в стране президенту можно убить человека, то почему исполнителям нельзя поднять показатели работы нахлабучив старика?
Жертвы ЕГЭ, тупые исполнители, самое то для предстоящих событий...., будут пинать в живот беременных не задумываясь....
молодцы полицейские, работайте братья
Не, ну если в отделах полиции висят портреты палачей в т.ч. Генриха Ягоды, расстрелянного и до н.в. не реабилитированного - что тогда от полицаев ждать...
Видимо этих полицейских в детстве дедушка обидел, вот они выросли, получили власть и решили на пожилых людях отыграться! Сразу виден интеллект данных полицейских и судьи.., вернее отсутствие оного!!!
Мрази. Это враги существующей власти. Они дискредитируют её,.. вопрос только- осознанно или по врождённой мусорской тупости?
Закон один для всех, нарушил - плати!
18.02.2021 15:57
Митенька ржевский
Ошибаетесь - враги этой власти - население страны, которое мешает им жить беззаботно, ещё и требует каких-то прав и достойной жизни...
18.02.2021 15:57
Митенька ржевский
А Вы думаете, кто идет работать в эту сферу? Правильно, люди, которые ничего не хотят и не умеют, с невысоким интеллектом, но с большими амбициями и желанием иметь и показывать власть, и свое превосходство!
18.02.2021 15:57
Митенька ржевский
Полиция, силовики, прокурорские и судьи защищают существующую власть. Поэтому для них закон не писан! Любой беспредел власть прикроет и оправдает этих персонажей!
Хватило же совести ...
Такие уроды портят репутацию полиции в целом в то время, как другие ребята спасают людей
18.02.2021 16:08
- гость -
Лжешь! Включи зомбоящик - так все сторонники режима без масок...
18.02.2021 16:08 - гость -
И не важно, что врачи против ношения масок на улице?
Это вам не ВВ штрафовать. Там смелость нужна.
Думаю, что кто-то из полицейских в проезжавшей машине сумел прочитать по губам пенсионера мнение о доблестных блюстителей режима. Ответка последовала незамедлительно!
А ведь носил бы пенс маску, такого не произошло бы....
Вывод: маска спасет тебя от штрафа! 100%! А вот от короны - неизвестно...
Это отдельные представители власти не совсем правильно себя ведут, не нужно в принципе к полиции плохо относиться из-за них. Потому что ругать их и говорить, что они не нужны, можно только пока в них не будешь нуждаться. Если сейчас вдруг они исчезнут, то много из вас себя защитит? Если будет анархия, то все комментаторы первыми полягут и их женщины, или тут все рэмбо?
Менты, конечно же, по-человечески не правы. Однако такие есть в любой профессии, но каждый подобный случай с силовиками специально раздувается. А вот, к примеру, о том, что половина компьютерщиков сначала специально заражают компы, а потом за бабки "лечат", никто особо не кричит. Ну они-же не "полицаи", а люди со светлыми лицами. Хотя подлость подлейшая.
18.02.2021 16:17
- гость -
А в сетях в рабочее время сидят высокопрофессиональные пахари, умеющие и желающие работать настолько, что вздохнуть некогда.
Если полицаи решили оштрафовать - никакая маска не спасет! Ведь наказали глухонемого за то, что он лозунги выкрикивал!!!