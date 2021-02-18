Одиноко сидящего на остановке пенсионера в Бийске наказали за отсутствие маски

Пенсионер из Бийска обратился в СМИ, чтобы рассказать свою историю. Мужчина решил съездить на рыбалку, но поймал только большой штраф.

"Я уже ждал автобус до города, сидел на остановке, – вспоминает мужчина. – Вдруг рядом останавливается полицейский экипаж. Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было, и что маска была у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении", – написал пенсионер в газету "Деловой Бийск".

Суд назначил ему штраф в размере 7,5 тыс. рублей, но у мужчины таких денег нет. Он подал апелляцию, однако так как ранее уже признал свою вину, теперь сможет добиться только уменьшения штрафа.

Напомним, обязательный масочный режим действует в Алтайском крае с середины мая 2020 года. Согласно распоряжению губернатора, средства индивидуальной защиты необходимо носить в том числе при нахождении на остановках общественного транспорта.

Ранее в Барнауле владельца бара оштрафовали из-за нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. Правонарушение выявили в ходе рейда по развлекательным заведениям.