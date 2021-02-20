Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

Минфин РФ предлагает распространить льготную ипотеку под 6% годовых на строительство частных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения предлагают внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет о кредитах, которые выдаются на покупку земли для строительства жилых домов или строительства дома на уже имеющемся участке.

"Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия", – подчеркнул заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Ранее гендиректор входящей в Группу ВТБ компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев предложил продлить льготную ипотеку в большинстве регионов России, за исключением 10-15 субъектов.