Барнаульцев предупреждают об открытом люке на одной из улиц города

Житель города в сообществе "Barnaul22" рассказали об открытом люке у здания по адресу Аванесова, 100. Дыра зияет прямо посреди проезжей части.

"В случае обнаружения открытого люка или факта сдачи крышек в пункты приема металлолома, их продажи сообщайте об этом в call-центр "Росводоканал Барнаул" по телефону 50-01-01. Также по вопросу открытых люков можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29-91-88", — напомнили подписчикам сообщества.

Ранее 33-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в краже канализационных люков. Похищенные крышки он уже успел сдать на металлолом.