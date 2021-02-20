"Союзмультфильм" работает над полнометражным фильмом о Чебурашке

Полнометражная семейная комедия о Чебурашке может появиться в прокате 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".

"Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который "Союзмультфильм" разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White планируется к выходу 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

В киностудии отметили, что будут наблюдать за разработкой картины на всех этапах производства и следить за бережным сохранением образа Чебурашки.

Сюжет фильма находится в разработке.

Ранее сообщалось, что 29 апреля в широкий российский прокат выходит новый военный экшен-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев".