Воскресенье, 21 Февраль, 09:59

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,98
€ 89,66
-18°


4151984 +0
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

В Кремле отреагировали на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

, ИА "Амител"
По словам Дмитрия Пескова, работа с освоением космоса должна строиться поступательно
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По его словам, ожидание прорыва в космической отрасли понятно, но работа должна строиться поступательно.

Как пишет РИА Новости, Песков отметил, что сейчас в космическом направлении ведется титаническая работа и возникающие проблемы должны решаться постепенно.

Кроме того, представитель Кремля ответил и на критику в адрес последних публикаций Рогозина в Twitter. По его словам, в социальных сетях обычно высказываются люди, которые не имеют профессиональной информации о ситуации в космической отрасли. "Они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее", – пояснил Песков.

Напомним, что 19 февраля американский ровер Perseverance высадился на Марсе. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в прошлом.

Позднее Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Twitter посадку, выложив несколько мемов. Один, с его лицом на снимке, который сделал Perseverance сразу после приземления, он подписал словами "Первое, что увидели американцы на Марсе".

На другом коллаже изображены якобы марсиане, недовольные присутствием американцев на Красной планете. "Потом пошли эти", – подписал он. Позже оба твита оказались недоступны для просмотра.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.02.2021 09:04
- гость -

Чужие прилетят по полочкам все разложут.

21.02.2021 09:14
- гость -

Восточный все показал. За дураков не держите.

21.02.2021 09:17
- гость -

но работа должна строиться поступательно.

Нафкин как настоящая секретарша
(про возвратно-поступательные движения)

21.02.2021 09:26
- гость -

Они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее", – пояснил Песков

Это что то...

21.02.2021 09:49
almas

Не поступательное движение, а, скорее всего, вращательное…

Из книги Петра Авена «Время Березовского». Именно Борис Березовский воплотил в себе важные черты становления российского капитализма в 90-х.

@И вдруг он говорит фразу, которая показывает уровень всего того, что они на самом деле тогда создавали. Он мне говорит: «Ну, как ты не понимаешь? Мы же Россию будем на члене крутить!» – ну понятно, слово «член» было по-другому сказано. «Мы Россию будем на члене крутить».@

Вот и вся суть.движений…

21.02.2021 09:53
Гость

Чем ещё у нас журналист может заниматься на должности , песенки выкладывать да мемасики! Позор на весь мир. Да забыл - мультики же он для несменяйки снимает!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
09:37
Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут 0
09:05
Рубка шашками и концерт группы "КняZz". Куда сходить в длинные выходные в Барнауле 0
08:36
Онколог назвал три неочевидных признака рака ротовой полости 0
08:04
В Кремле отреагировали на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина 6
07:37
В краевом правительстве объяснили досрочную отставку главы Бийского района 1
07:11
День носков и пены для бритья. Мемы о 23 февраля 1
06:39
WhatsApp может запретить миллионам пользователей обмениваться сообщениями 4
06:06
Гололед и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 21 февраля 0
23:48
Такой день. Уход главы Бийского района и задержание из-за сообщения о минировании 0
23:15
Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана войны 43
22:36
Россияне выбрали самый мужской фильм 2
22:10
Первые случаи заражения птичьим гриппом зафиксировали в России 0
21:32
Доктор Мясников раскритиковал врачей из поликлиник 2
21:03
В Кремле оценили политические перспективы Навального 3
20:38
В Алтайском крае железнодорожников прививают от коронавируса 0
20:05
В Норвегии перестанут наказывать за употребление наркотиков 0
19:38
"Союзмультфильм" работает над полнометражным фильмом о Чебурашке 0
19:05
Барнаульцев предупреждают об открытом люке на одной из улиц города 3
18:37
Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов 0
18:11
Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Алтайском крае 1
17:51
Оштрафованный бийский пенсионер отказался от помощи в оплате штрафа 8
17:39
ФСБ нашла того, кто сообщил о ложном минировании здания алтайской ФССП 3
17:25
Председатель АКЗС Романенко предложил активнее прививать пенсионеров от COVID-19 4
17:09
Житель алтайского села угнал автокран собутыльника и уронил его на обочине 2
16:48
Глава Бийского района Владимир Трухин ушел в отставку 0
16:36
Суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный 10
16:23
Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 0
16:06
Росреестр собирается ужесточить контроль за использованием дачных земель 3
15:51
Барнаульцы пожаловались на опасный обледенелый дом 0
15:38
Депутаты предложили ввести экологический сбор для туристов в Республике Алтай 9
15:24
26 новых случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
15:09
Эксперты выяснили, что женщины ответственнее мужчин относятся к кредитам 0
14:55
Барнаул присоединился к акции "Защитим память героев" 4
14:41
Капитана и майора ФСБ обвиняют в вымогательстве взятки в биткоинах 6
14:19
Решили без обсуждения. Управление молодежной политики о закрытии лиги "КВН-Алтай" 12
14:09
Премьер-министр Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России 2
13:54
Театр юного зрителя загорелся в Сибири 4
13:37
В Барнауле состоится битва внедорожников 3
13:20
Россиянин под наркотиками выбросил пятилетнего сына с балкона 4
13:04
Очевидцы: охранники барнаульского ТЦ вызвали мужчине с приступом полицию вместо врача 16
12:52
Специалисты назвали пять самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле 35
12:35
Россияне рассказали, почему не продлевают свой отпуск между праздниками 2
12:18
Полиция задержала барнаульца по подозрению в краже канализационных люков 9
12:01
Три месяца успеха. На алтайском предприятии подвели первые итоги участия в нацпроекте 2
11:51
NASA получило первые цветные снимки с марсохода Perseverance 21
11:40
"Пока мы работаем – вы можете быть блогерами". Рабочий завода обратился к молодежи 26
11:24
Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи на заводе в Сибири 3
11:08
МегаФон достиг скорости 1,1 Гбит/с в международном 5G-роуминге 3
10:56
Житель Рубцовска приставил нож к горлу женщины, которая пришла к нему в гости 4
10:55
Хоккеисты "Алтая" обыграли "Металлург" на открытии турнира памяти Алексея Черепанова 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.