В Кремле отреагировали на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По его словам, ожидание прорыва в космической отрасли понятно, но работа должна строиться поступательно.

Как пишет РИА Новости, Песков отметил, что сейчас в космическом направлении ведется титаническая работа и возникающие проблемы должны решаться постепенно.

Кроме того, представитель Кремля ответил и на критику в адрес последних публикаций Рогозина в Twitter. По его словам, в социальных сетях обычно высказываются люди, которые не имеют профессиональной информации о ситуации в космической отрасли. "Они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее", – пояснил Песков.

Напомним, что 19 февраля американский ровер Perseverance высадился на Марсе. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в прошлом.

Позднее Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Twitter посадку, выложив несколько мемов. Один, с его лицом на снимке, который сделал Perseverance сразу после приземления, он подписал словами "Первое, что увидели американцы на Марсе".

На другом коллаже изображены якобы марсиане, недовольные присутствием американцев на Красной планете. "Потом пошли эти", – подписал он. Позже оба твита оказались недоступны для просмотра.