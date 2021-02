NASA получило первые цветные снимки с марсохода Perseverance

Фото: NASA

Специалисты американского космического агентства NASA получили цветные снимки с аппарата Perseverance. Напомним, ровер приземлился на планету 18 февраля. При посадке были сделаны первые фотографии. На них отчетливо видны камни, испещренные небольшими отверстиями, природу которых планируют установить эксперты.

NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Кроме этого, он должен поместить образцы породы и грунта в специальные контейнеры. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход, – пишет ТАСС. А для Perseverance Марс – это вечный дом.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X