NASA получило первые цветные снимки с марсохода Perseverance

Фото: NASA
Специалисты американского космического агентства NASA получили цветные снимки с аппарата Perseverance. Напомним, ровер приземлился на планету 18 февраля. При посадке были сделаны первые фотографии. На них отчетливо видны камни, испещренные небольшими отверстиями, природу которых планируют установить эксперты.
NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Кроме этого, он должен поместить образцы породы и грунта в специальные контейнеры. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход, – пишет ТАСС. А для Perseverance Марс – это вечный дом.
Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
Ранее Роскосмос поздравил США с успешным выполнением миссии.
Заместитель гендиректора по международному сотрудничеству С. Савельев:— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 19, 2021
"От лица руководства Роскосмоса поздравляю команду @NASA, а также @NASAJPL с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс!
Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!" pic.twitter.com/OitzD7L6BX
Комментарии
Зато Дима на сайте роскосмоса песенки выложил, и мемасики на посадку марсохода!