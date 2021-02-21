Волна сообщений о минировании школ прокатилась по Барнаулу

Правоохранительные органы проверяют массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах в столицы Алтайского края. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации группы, сообщения о минировании поступили 21 февраля, и касались школ №№ 53, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 94, 102, 103 и 107.

"В тех школах, которые уже обследовали взрывных устройств обнаружено не было", — уточнили в паблике.

Ранее в школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, Приморья и Чукотки отменили занятия из-за информации о минировании. Первая волна сообщений прокатилась по Сахалину и Курилам. Занятия отменили в 149 учебных заведениях.