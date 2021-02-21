Мария Бутина проведет "Диалог на равных" с алтайскими студентами

Мария Бутина пообщается со студентами АлтГУ в рамках проекта "Диалог на равных", сообщает "Алтайская правда". Встреча запланирована на полдень 24 февраля.

"Тема диалога – информационные войны XXI века, перспективы развития отношений России с Западом, – уточнили в издании. – Дискуссионные студенческие клубы призваны показать молодым людям на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей".

Напомним, в 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Общественную палату РФ.