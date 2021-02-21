В барнаульских школах не нашли взрывных устройств

Правоохранители 21 февраля проверили сразу несколько школ Барнаула в связи с поступившими сообщениями о минировании, сообщает "Интерфакс".

"Адреса отработаны, – проинформировал агентство источник в силовой структуре. – Взрывных устройств не найдено".

Ранее стало известно, что свыше десяти учебных заведений столицы Алтайского края проверяли из-за угрозы терактов.

По информации паблика "Инцидент Барнаул", сведения о якобы заложенных взрывных устройствах содержались в электронных письмах, направленных с "обезличенных адресов".

Напомним, накануне задержали мужчину, сообщившего о минировании здания управления федеральной службы судебных приставов в Барнауле. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.