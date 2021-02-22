Жители Барнаула пожаловались на рубку деревьев в бору

Житель Барнаула обнаружил в сосновом лесу рубку деревьев. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что свежеспиленные бревна и ветки горожанин нашел в бору напротив новостроек в районе улицы Кутузова. При этом пока неизвестно, были ли рубка легальной.

Ранее сообщалось, что мэрия Бийска пытается через суд защитить городские леса от вырубки по требованию МЧС. Оказалось, что пожарные хотят создать защитные разрывы между домами и лесополосой, однако, по словам чиновников, это оставит наукоград без зелени.