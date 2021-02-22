Сергея Миронова избрали председателем партии "Справедливая Россия – За правду"

Обновленную партию "Справедливая Россия – За правду" возглавил Сергей Миронов. Такое решение единогласно приняли 200 делегатов съезда "Справедливой России" по итогам тайного голосования, пишет РИА Новости в понедельник, 22 февраля.

Должность председателя Миронов будет занимать два с половиной года. Сопредседателями при этом стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин – экс-руководители фракций "За правду" и "Патриоты России".

Напомним, в январе 2021 года Сергей Миронов рассказал о готовящемся слиянии с партиями "За правду" и "Патриоты России". По его словам, объединению предшествовали длительные переговоры. Тогда же политик призвал к слиянию и другие оппозиционные партии, отдельно выделив ЛДПР и КПРФ.