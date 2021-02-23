Владимир Путин рассказал, что объединяет Россию и Белоруссию

Россию и Белоруссию объединяет многое, это очень близкие народы, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

"Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", — сказал российский лидер и подчеркнул, что хорошие отношения между странами поддерживаются и сейчас.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. При этом глава республики тогда признался, что других друзей у него нет.