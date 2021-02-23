Владимир Путин рассказал, что объединяет Россию и Белоруссию

Россию и Белоруссию объединяет многое, это очень близкие народы, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.
"Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", — сказал российский лидер и подчеркнул, что хорошие отношения между странами поддерживаются и сейчас.
В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. При этом глава республики тогда признался, что других друзей у него нет.
Комментарии
Опять кредит пообещал?
Когда на Россию шли, сначала белоруссов били. Если через Украину шли, то там били не всех, часть переходила на сторону врага
Когда через Прибалтику шли, там все переходили на сторону врага
Только когда монголы шли, они сначала с русскими встречались. Без русских у белорусов шансов не было, откуда бы враги не шли
Оба режима авторитарны
Объединяет процент садистов, идущих работать карателями, которым нравиться избивать и пытать народ, а также одинаковый интеллект диктаторов, которые другого пути не видят.
Когда на Россию шли
А за что Сталин выселил некоторые народы после войны?
Мультфильм "Я самый большой девочкин друг".
Интеллект белорусского диктатора значительно ниже, иначе он бы уже лет 20 назад создал бы Союз. А он начал Западу подлизывать, Запад его и слил
А за что Сталин выселил некоторые народы после войны?
За что? Наверное за сепаратизм? Среди чеченцев были герои ВОВ, бравшие Берлин, но были и те, кто стрелял в героев ВОВ. Такие были среди любой национальности. Это парадокс, но и сила, и, одновременно, слабость России - в ее многонациональности. Ее могут порвать на части. Особенно если помогут доброжелатели
23.02.2021 09:06
Ее могут порвать на части.
Пытались, и не раз.Но всегда заканчивали плохо все порыватели, что до внешних, что до внутренних охотников за клочьями (последний из примеров-абама.Все помнят, как он хвастал, что порвал нас в клочья?И где сейчас той абама?То-то!
Оба сидят на властных тронах, вцепившись в них синеющими руками, обагрёнными народной кровью.
Один сидит на троне, запустив язык в сторону Запада, который этот язык ему прищемил. Пока не отрезал, но это возможно. Сам виноват, не надо языки распускать