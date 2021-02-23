В Барнауле водитель устроил погоню с пятью экипажами ДПС

Жительница краевой столицы рассказала о погоне с участием пяти экипажей ДПС в районе школы № 90, кадетского корпуса.

В подтверждение своих слов она выложила в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте" ролик, на котором запечатлела момент задержания.

По словам горожанки, погоня продлилась около 15 минут. Чем именно привлек автолюбитель внимание правоохранителей, пока неизвестно.

Ранее жители Барнаула в социальных сетях рассказали о погоне, которая закончилась аварией. "Приора", на которой двигался виновник аварии, протаранила несколько отбойников, ударилась в ВАЗ и остановилась у железнодорожных путей.