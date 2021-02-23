Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя будет сокращенной и продлится всего три дня – с 24 по 26 февраля.

После февраля очередные длинные выходные ждут россиян с 6 по 8 марта, а после уже в мае – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Еще одна трехдневная рабочая неделя будет в ноябре – в связи с празднованием Дня единства жители страны будут отдыхать с 4 по 7 ноября, а 3 ноября будет сокращенным предпраздничным днем.

Рабочий график в марте 2021 года будет выглядеть так:

5 марта, пятница – рабочий день;

6 марта, суббота – календарный выходной;

7 марта, воскресенье – календарный выходной;

8 марта, понедельник – Международный женский день, праздничный выходной;

9 марта, вторник – рабочий день.

Кстати, всего в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.