Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя будет сокращенной и продлится всего три дня – с 24 по 26 февраля.
После февраля очередные длинные выходные ждут россиян с 6 по 8 марта, а после уже в мае – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
Еще одна трехдневная рабочая неделя будет в ноябре – в связи с празднованием Дня единства жители страны будут отдыхать с 4 по 7 ноября, а 3 ноября будет сокращенным предпраздничным днем.
Рабочий график в марте 2021 года будет выглядеть так:
- 5 марта, пятница – рабочий день;
- 6 марта, суббота – календарный выходной;
- 7 марта, воскресенье – календарный выходной;
- 8 марта, понедельник – Международный женский день, праздничный выходной;
- 9 марта, вторник – рабочий день.
Кстати, всего в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.
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