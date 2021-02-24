Минтруд хочет изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Минтруд разработал проект, добавляющий в стаж работы профессиональное обучение и дополнительное образование, необходимое для продолжения профессиональной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета".

Ведомство обратило внимание, что этот нюанс нередко становится причиной судебных разбирательств. Так, с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года рассмотрено более 244 тысяч исков, причем в 91% случаев они были удовлетворены.

В министерстве полагают, что нововведение будет полезно и будущим пенсионерам, которые смогут получить пенсию по старости раньше без лишних разбирательств, и Пенсионному фонду России, который уменьшит затраты на судебные издержки.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что с 2021 года на досрочную пенсию могут выйти медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом.