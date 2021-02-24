Торговый центр загорелся в Горно-Алтайске. Видео

Торговый центр "Ткацкий-1" загорелся в Горно-Алтайске. Людей уже эвакуировали из здания, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров.

Согласно видеозаписям, которые опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул", в здании горит второй этаж – из окон вырывается пламя и валит густой белый дым. Часть людей эвакуировали с помощью лестницы, которую приставили к окну второго этажа. Сейчас пожарные проверяют помещения на возможное наличие других посетителей.

Напомним, что утром 10 февраля в Горно-Алтайске загорелось здание вечерней школы. Из образовательного учреждения эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей, еще трех человек удалось вызволить спасателям.

Тогда на место происшествия прибыл глава республики Олег Хорохордин, который лично контролировал процесс ликвидации возгорания.