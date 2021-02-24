Жителей Алтайского края предупредили о сильном штормовом ветре

Непогода надвигается на Алтайский край. Уже к вечеру 24 февраля в регионе ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильный снег, метели, по югу местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). Ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра, такие погодные условия продержатся до утра четверга. Автомобилистов в это время просят по возможности не покидать пределы населенных пунктов, а пешеходов – без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала, что в России наступила новая климатическая эпоха. Об этом свидетельствует непривычное сочетание морозов и осадков нынешней зимой.