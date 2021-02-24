Директора детского лагеря на Алтае обвиняют в получении взятки

Следственный комитет предъявил обвинение директору одного из детских оздоровительных лагерей Михайловского района Алтайского края. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").

По версии следователей, руководитель оздоровительного учреждения частями получал от предпринимателя деньги за принятие решений о заключении контрактов по проведению ремонта в здании лагеря. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в общей сложности размер взятки превысил 150 тыс. рублей.

Следователи продолжают собирать доказательства по делу. Разбирательство продолжается.

Напомним, ранее в Барнауле передали в суд дело в отношении уже бывшей завскладом продуктов одного из детских садов. По версии следствия, женщина получила взятку от представителя одной из компаний за выбор организации в качестве поставщика.