Ремонт моста на улице Челюскинцев в Барнауле хотят закончить раньше запланированного срока

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Реконструкцию моста на улице Челюскинцев в Барнауле могут завершить раньше срока. По словам заместителя директора по капстроительству Барнаульского ДСУ № 4 Дениса Попрядухина, сдать работу организация может уже к октябрю.

"Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, но мы приложим максимум усилий к тому, чтобы сдать мост в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Понимая важность этого узла для движения транспорта, мы гарантированно завершим строительство к концу сентября 2021 года", – цитирует пресс-центр мэрии его слова, сказанные в ходе выездного совещания с главой Барнаула Вячеславом Франком.

Напомним, что мост ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начались 1 февраля 2021 года. Всего на проведение ремонта выделено 87,8 млн рублей.

Сам мост построили в 1970 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали. В 2014 году комиссия признала объект аварийным.