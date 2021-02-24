ФСБ накрыла схему подкупа на 3,5 млн рублей на одном из алтайских заводов

На одном из предприятий Алтайского края сотрудники ФСБ выявили коммерческий подкуп и задержали подозреваемого. Подробности сообщают в СУ СКР по региону, которое и занимается расследованием.

По версии правоохранителей, сотрудник завода, имевший доступ к определению контрагентов, которые могут стать поставщиками продукции, необходимой для производства, получил от руководителя одного из предприятий-партнеров около 3,5 млн рублей в виде коммерческого подкупа.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто еще может быть причастен к преступлению.

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае предъявлено обвинение директору одного детских оздоровительных лагерей Михайловского района. По версии следствия, руководитель получил от предпринимателя 150 тыс. рублей за принятие решений о заключении контрактов по проведению ремонта в здании лагеря.