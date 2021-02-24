Бийск стал третьим снизу в рейтинге городов по комфортности и доступности жилья

Бийск оказался одним из наименее комфортных и доступных для жизни городов. В соответствующем рейтинге института территориального планирования "Урбаника" наукоград занял 98-е место из 100, опередив лишь Улан-Удэ и Уссурийск, пишет РБК.

Уточняется, что специалисты составили рейтинг на основе официальных социальных и экономических данных за 2019 год, учитывая качество среды в крупнейших городах и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату.

Так, по стоимости жизни Бийск занял 95-е место, а по качеству среды, аналогично итоговой оценке, расположился на 98-м. Для сравнения, согласно прошлогоднему исследованию, город по итогу занимал 99-е место.

А вот на какой строчке расположился Барнаул — еще неизвестно. Пока что рейтинг предлагает ознакомиться лишь с первой и последней десятками городов, в которые столица Алтайского края не попала.

При этом возглавляет рейтинг Краснодар, на вторую строчку попал Сургут, а замыкает тройку Тюмень. Москва за счет улучшения показателей благоустройства поднялась с 52-го на 5-е место.

Напомним, что согласно недавнему исследованию Финансового университета при правительстве РФ Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни, заняв 73-е место и 75. В частности, исследователи плохо оценили уровень благосостояния и конфликтность социальной среды.