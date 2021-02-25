Бабушка погибшего младенца обвинила алтайских медиков в подделке документа

Жительница Барнаула Ольга Барсукова обвинила врачей городского роддома № 1 в переписывании истории родов после смерти новорожденной внучки. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По словам женщины, на протяжении нескольких часов медики бездействовали, когда ее дочери было плохо перед родами, а после возбуждения уголовного дела якобы попытались представить ситуацию иначе, чтобы избежать наказания.

"Я изучила документы из роддома № 1 и обнаружила, что история родов переписана. Там другие даты и время. Например, написали, что моя дочь поступила в роддом 3 сентября, а на самом деле это было 4 сентября, – заявила Барсукова. – В протоколе операции написано, что за 30 минут до операции сердцебиение плода было ясное и ритмичное – 160 ударов в минуту. Но если бы это действительно было так, то после родов ребенок не находился бы в тяжелом состоянии, а у него были судороги, кома мозга, он находился без дыхания".

Жительница краевой столицы утверждает, что есть в истории родов и другие нестыковки.

"Также дочери в течение дня не делали КТГ, но в документы оказалось вклеено чужое КТГ с оценкой 9 баллов. По УЗИ написано, что на момент поступления жалоб у нее не было. Но на самом деле мы утром привезли дочь с болями в животе и говорили об этом врачам, – рассказала женщина. – Ребенок родился с двукратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, но слово "тугое" уже перестают писать. А в заключении о смерти написали, что случай смерти ребенка признан непредотвратимым на всех этапах оказания медицинской помощи".

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" намерены провести очную ставку Барсуковой с принимавшими роды медиками.

Напомним, утром 4 сентября 2020 года у 22-летней Дианы Штапарь, дочери Ольги Барсуковой, начались схватки, и родственники привезли девушку в роддом. Первоначально роженицу отправили на УЗИ, которое подтвердило скорое появление малыша на свет. Однако вместо предродовой палаты девушку поместили в общую, где лежат женщины на сохранении.

Состояние будущей мамы ухудшалось, а на помощь никто не приходил, утверждает Барсукова. Диана рассказала об этом матери по телефону, и та начала звонить в медучреждение и требовать, чтобы врачи сходили к ее дочери. По ее словам, через 11 часов в палату вошла медсестра, но было уже поздно, поскольку сердцебиение ребенка не прослушивалось.

После экстренного кесарева сечения родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра. Несколько дней она не могла самостоятельно дышать, а на протяжении 20 дней не открывала глаза. В результате из реанимации роддома ее отправили в центр "ДАР", где ребенку диагностировали кому мозга.

8 ноября девочка скончалась. По предварительным данным, у ребенка было двукратное обвитие пуповины вокруг шеи, что и привело к удушью. По словам Барсуковой, этого можно было бы избежать, если бы сотрудники роддома своевременно оказали помощь. Женщина отметила, что реаниматологи в "ДАРе" также назвали этот случай виной врачей.