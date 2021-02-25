Алтайского агронома и сотрудника Россельхознадзора подозревают во взятке в 4 млн рублей

Агронома алтайской научно-методической ветеринарной лаборатории и специалиста отдела карантинного фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай подозревают в получении взятки. По данным следствия, должностные лица получили от посредника деньги за выдачу заключений и фитосанитарных сертификатов для зерна и леса.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2019-2021 годах специалисты получили через посредника более 3,8 млн рублей от директора одной из организаций Михайловского района. Деньги предназначались для выдачи разрешений на вывоз товаров за пределы Российской Федерации без проведения проб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, задержание проводилось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В операции, которая проходила на территории сразу нескольких населенных пунктов региона, участвовали 23 сотрудника и полицейский вертолет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.