СК завел дело в отношении чиновника рубцовской администрации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении завотделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству. Чиновника подозревают в получении взятки размером 400 тысяч рублей от местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел в период 2018-2019 годов. "Денежные средства предназначались для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время правоохранители будут решать вопрос о заключении чиновника под стражу. По месту его работы провели обыски, изъяты значимые для следствия документы. Расследование продолжается.

Напомним, силовики пришли в администрацию Рубцовского района в четверг, 25 февраля. Отмечалось, что возможной причиной визита было расследование по делу о крупной взятке, однако иные подробности проверки к тому времени не раскрывались.