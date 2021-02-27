"Сколько будем это терпеть?" Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак как минимум там, где их слишком много и где они представляют опасность. Таким образом политик прокомментировал недавнюю новость о том, как стая дворняг загрызла пятнистых оленей в московском парке "Лосиный остров".

"Ну сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных – это дело рук "собачьей мафии", – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Помимо отлова и усыпления бездомных собак, политик также считает необходимым чипировать и домашних. По его словам, это нужно, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих псов, которые забредают на территорию школы и пугают детей. Женщина опасалась, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.