"Сколько будем это терпеть?" Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак как минимум там, где их слишком много и где они представляют опасность. Таким образом политик прокомментировал недавнюю новость о том, как стая дворняг загрызла пятнистых оленей в московском парке "Лосиный остров".
"Ну сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных – это дело рук "собачьей мафии", – написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Помимо отлова и усыпления бездомных собак, политик также считает необходимым чипировать и домашних. По его словам, это нужно, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу".
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих псов, которые забредают на территорию школы и пугают детей. Женщина опасалась, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.
Комментарии
ООн, конечно, часто брэдит, но тут прав. Пройдитесь по Поудам, Депо 1, Булыгино . Это же трындец. А ещё дело к весне. Их через два месяца будет в четыре раза больше. И всех к ответу, бывших хозяев!
Жирик к старости нашел свое призвание. Место Швондера не для него, он Полиграф Полиграфыч от бога, надо назначить его начальником отдела подочистки всея Руси.
На месте Шарикова Жирик будет орать, что это коммунисты во всем виноваты.
Наверное, Жирик первый раз дело говорит. Идея поймали-кастрировали-отпустили даже теоретически не будет работать.
"Вести" Собаки или браконьеры? Кто массово убивает оленей в "Лосином острове"
"Когда мы слышим, что этих пятнистых оленей вдруг начали уничтожать одичавшие бродячие собаки, то это, мягко говоря, не совсем правда! Госинспекторам запрещали распространять информацию и возбуждать дела административные по факту предполагаемого браконьерства"
- Собаки орудуют. Поселковые приходят.
- Вы хотите сказать, что собаки задрали оленя прямо на крыльце станции?
- Да, пять очень крупных собак задрали.
- А у нас есть сведения, что их расстреляли.
- Ну, по этому поводу я ничего не могу сказать.
По его словам, это нужно, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу
А мы то уж думали что это нужно для обогащения на чипах очередного путенского олигарха.
Давно пора. А если зоопараноикам во главе с лаской так уж их жалко, пусть конкурируют со службой очистки, вылавливают бродячих блохоносцев и спасают их. Только за свой счёт.
Во первых вопрос к руководителю партии в ГД: - "В этом виноваты те, КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОН о содержании животных" ???
Так вы же и приняли, сударь!!!!
он с 1-го дня существования госдумы принимает законы, и на кого он теперь пальцем показывает?
К администрации острова, которые сдали на металлолом забор парка и аннулировали егерскую службу, вопросов нет. Недавно там нашли убитого лося, которого убирал на снегоходе сам инспектор станции.
Простые граждане поднимали вопрос о бродячих собаках, но воз и ныне там. Сегодня лидер депутатской фракции заговорил об этом. Затем должен премьер министр возмутится, но понятно, что даже после этого ничего не изменится. У нас же через президента все решается, ждем его выступление по телеку по отлову и усыплению бродячих собак...вот тогда посмотрим, а так все пустые разговоры...
27.02.2021 09:11
almas
Затем должен премьер министр возмутится, ждем его выступление по телеку
У тебя профессия такая - ждун. Учебник по русскому языку тебе в помощь.
Почему-то тебя не гнобит, что примерно аналогичные нашим законы по животным приняты во всех развитых странах.
жирик с чичолиной любят лошадок.
09:22- гость - "Почему-то тебя не гнобит, что примерно аналогичные нашим законы по животным приняты во всех развитых странах."
мой комментарий совсем о другом. Ну, да ладно, не дано тебе понимать, у тебя совсем другая задача.... теперь о твоем комменте.
Вижу насколько ты активен на диване в плане написания комментариев, что поделаешь, у тебя работа такая. И, конечно, ты не ждун и тобой принимаются меры по созданию "закона по животным принятым во всех развитых странах"
27.02.2021 09:41
almas
мой комментарий совсем о другом. Ну, да ладно, не дано тебе понимать
Где уж там тебя понять, заоблачный ты наш! ))
Где уж там тебя понять, заоблачный ты наш! ))
Он прав, а ты нет.