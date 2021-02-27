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Новости

"Сколько будем это терпеть?" Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР также считает необходимым чипировать домашних псов
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак как минимум там, где их слишком много и где они представляют опасность. Таким образом политик прокомментировал недавнюю новость о том, как стая дворняг загрызла пятнистых оленей в московском парке "Лосиный остров".

"Ну сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных – это дело рук "собачьей мафии", – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Помимо отлова и усыпления бездомных собак, политик также считает необходимым чипировать и домашних. По его словам, это нужно, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих псов, которые забредают на территорию школы и пугают детей. Женщина опасалась, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.02.2021 07:16
- гость -

ООн, конечно, часто брэдит, но тут прав. Пройдитесь по Поудам, Депо 1, Булыгино . Это же трындец. А ещё дело к весне. Их через два месяца будет в четыре раза больше. И всех к ответу, бывших хозяев!

27.02.2021 07:20
- гость -

Жирик к старости нашел свое призвание. Место Швондера не для него, он Полиграф Полиграфыч от бога, надо назначить его начальником отдела подочистки всея Руси.

27.02.2021 07:21
- гость -

На месте Шарикова Жирик будет орать, что это коммунисты во всем виноваты.

27.02.2021 07:26
Пионер

Наверное, Жирик первый раз дело говорит. Идея поймали-кастрировали-отпустили даже теоретически не будет работать.

27.02.2021 08:13
- гость -

"Вести" Собаки или браконьеры? Кто массово убивает оленей в "Лосином острове"

"Когда мы слышим, что этих пятнистых оленей вдруг начали уничтожать одичавшие бродячие собаки, то это, мягко говоря, не совсем правда! Госинспекторам запрещали распространять информацию и возбуждать дела административные по факту предполагаемого браконьерства"
- Собаки орудуют. Поселковые приходят.
- Вы хотите сказать, что собаки задрали оленя прямо на крыльце станции?
- Да, пять очень крупных собак задрали.
- А у нас есть сведения, что их расстреляли.
- Ну, по этому поводу я ничего не могу сказать.

27.02.2021 08:29
- гость -

По его словам, это нужно, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу

А мы то уж думали что это нужно для обогащения на чипах очередного путенского олигарха.

27.02.2021 08:33
- гость -

Давно пора. А если зоопараноикам во главе с лаской так уж их жалко, пусть конкурируют со службой очистки, вылавливают бродячих блохоносцев и спасают их. Только за свой счёт.

27.02.2021 08:35
ПЕТР

Во первых вопрос к руководителю партии в ГД: - "В этом виноваты те, КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОН о содержании животных" ???

Так вы же и приняли, сударь!!!!

27.02.2021 08:41
гость

он с 1-го дня существования госдумы принимает законы, и на кого он теперь пальцем показывает?

27.02.2021 08:52
- гость -

К администрации острова, которые сдали на металлолом забор парка и аннулировали егерскую службу, вопросов нет. Недавно там нашли убитого лося, которого убирал на снегоходе сам инспектор станции.

27.02.2021 09:11
almas

Простые граждане поднимали вопрос о бродячих собаках, но воз и ныне там. Сегодня лидер депутатской фракции заговорил об этом. Затем должен премьер министр возмутится, но понятно, что даже после этого ничего не изменится. У нас же через президента все решается, ждем его выступление по телеку по отлову и усыплению бродячих собак...вот тогда посмотрим, а так все пустые разговоры...

27.02.2021 09:22
- гость -

27.02.2021 09:11
almas
Затем должен премьер министр возмутится, ждем его выступление по телеку

У тебя профессия такая - ждун. Учебник по русскому языку тебе в помощь.
Почему-то тебя не гнобит, что примерно аналогичные нашим законы по животным приняты во всех развитых странах.

27.02.2021 09:31
- гость -

жирик с чичолиной любят лошадок.

27.02.2021 09:41
almas

09:22- гость - "Почему-то тебя не гнобит, что примерно аналогичные нашим законы по животным приняты во всех развитых странах."

мой комментарий совсем о другом. Ну, да ладно, не дано тебе понимать, у тебя совсем другая задача.... теперь о твоем комменте.

Вижу насколько ты активен на диване в плане написания комментариев, что поделаешь, у тебя работа такая. И, конечно, ты не ждун и тобой принимаются меры по созданию "закона по животным принятым во всех развитых странах"

27.02.2021 09:44
- гость -

27.02.2021 09:41
almas
мой комментарий совсем о другом. Ну, да ладно, не дано тебе понимать

Где уж там тебя понять, заоблачный ты наш! ))

27.02.2021 09:47
- гость -


Где уж там тебя понять, заоблачный ты наш! ))

Он прав, а ты нет.

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