Министр спорта Алтайского края празднует юбилей

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 27 февраля отмечает юбилей. Ему исполнилось 45 лет.

Кстати, недавно Перфильев дал развернутое интервью amic.ru. "Переговорку" с участием главы регионального Минспорта можно посмотреть по ссылке.

Алексей Перфильев родился в 1976 году в Барнауле. Высшее образование получил в АГМУ по специальности "Лечебное дело" (1999 год), кандидат медицинских наук. В 2013 году окончил РанХиГС.

Работал управленцем в здравоохранении – как в частных, так и в государственных структурах, участвовал в реализации госпрограммы "Модернизация здравоохранения". Общий управленческий стаж – больше 20 лет. Перфильев – мастер спорта России по настольному теннису, многократный чемпион Сибири, призер первенств РСФСР.

Основал Федерацию настольного тенниса Алтайского края. С декабря 2018 года возглавляет Министерство спорта Алтайского края. Женат, воспитывает четверых детей.

Добавим, что до 2018-го в Алтайском крае не существовало отдельного и самостоятельного Министерства спорта. Ранее ведомство было объединено с таким направлением как "молодежная политика" и имело статус управления.