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Новости

Министр спорта Алтайского края празднует юбилей

, ИА "Амител"
Алексею Перфильеву исполнилось 45 лет
Алексей Перфильев / Фото: 'Алтайский спорт'

Алексей Перфильев / Фото: "Алтайский спорт"

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 27 февраля отмечает юбилей. Ему исполнилось 45 лет.

Кстати, недавно Перфильев дал развернутое интервью amic.ru. "Переговорку" с участием главы регионального Минспорта можно посмотреть по ссылке.

Алексей Перфильев родился в 1976 году в Барнауле. Высшее образование получил в АГМУ по специальности "Лечебное дело" (1999 год), кандидат медицинских наук. В 2013 году окончил РанХиГС.

Работал управленцем в здравоохранении – как в частных, так и в государственных структурах, участвовал в реализации госпрограммы "Модернизация здравоохранения". Общий управленческий стаж – больше 20 лет. Перфильев – мастер спорта России по настольному теннису, многократный чемпион Сибири, призер первенств РСФСР.

Основал Федерацию настольного тенниса Алтайского края. С декабря 2018 года возглавляет Министерство спорта Алтайского края. Женат, воспитывает четверых детей.

Добавим, что до 2018-го в Алтайском крае не существовало отдельного и самостоятельного Министерства спорта. Ранее ведомство было объединено с таким направлением как "молодежная политика" и имело статус управления.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.02.2021 17:18
- гость -

Медик-спортсмен, 20 лет чинушей работы. Кто таких кандидатов на руководящие посты выбирает?

27.02.2021 17:26
гость

А что, в спорте не нужны познания в медицине? Чем разностороннее образование, тем лучше для дела.

27.02.2021 17:31
- гость -

чемпион рсфср?

27.02.2021 17:33
- гость -

В 2013 году окончил РанХиГС.
-------
Клеймо. Это как подельника заставляют что либо сделать, что бы повязать его. Соболезную.

27.02.2021 17:33
- гость -

А где результаты по спорту в крае? Он вообще отчитывается?

27.02.2021 17:39
- гость -

27.02.2021 17:33 посмотрим мартыха, замечательно что ты любишь фотаться с детьми.

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