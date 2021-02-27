Алтайский студент вышел в финал конкурса "Учитель будущего"

Студент АлтГПУ Владислав Качеев вошел в число финалистов конкурса "Учитель будущего. Студенты", сообщили amic.ru в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".

Он стал единственным представителем Алтайского края в заключительной части конкурса.

"Думаю, что учитель будущего должен находить подход к каждому ученику, такая инклюзивность. Понимаю, когда у тебя в классе 30 человек, ты не можешь найти подход ко всем, но стараться это делать, чтобы все ученики понимали твой предмет, — поделился Качеев. — И, конечно же, умение работать с электронными образовательными средствам. Мы, молодые педагоги, должны включаться в это, уметь это использовать в нашей профессии. За этим будущее – цифровизация наступает нам на пятки".

Вместе со студентом АлтГПУ Сибирь в финале представят еще 20 конкурсантов. Это семь человек из Томской области, шесть — из Красноярского края, четыре — из Новосибирской области, три — из Омской области.

Напомним, ранее документальный фильм "Победа в каждом из нас" занял первое место на международном кинофестивале ZILANT-2021.

Жюри отметило ленту о судьбах ветеранов Алтайского края, которую создал проект "Победа в каждом из нас", в номинации "Лучший документальный патриотический фильм".