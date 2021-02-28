Юрист напомнил, какие данные нельзя сообщать представителю банка

Даже если позвонивший незнакомец представился сотрудником "службы безопасности банка", не стоит терять бдительность и диктовать ему пароли и пин-коды от интернет-банка, рассказал советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов. Его слова приводит ИА "Прайм".

Он отметил, что в случае такого звонка лучше положить трубку и перезвонить в банк по проверенному номеру. В противном случае практически со 100-процентной гарантией можно потерять деньги со своего дебетового счета. По словам Константинова, кредитные организации никогда не запрашивают у клиентов такие сведения.

При этом стоит помнить, что злоумышленники могут позвонить с номера, который имитирует банковский либо использовать нелегально перевыпущенную сим-карту, что позволяет им, например, подтверждать банковские операции от имени потенциальной жертвы. В этом случае можно завести отдельный счет или вклад, и держать там основную часть сбережений.

"Самое главное правило – быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", – резюмировал специалист.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как отличить мошенников по номеру телефона. По его словам, в России лучше вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров.