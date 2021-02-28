Память Бориса Немцова почтили в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Акция памяти российского политика Бориса Немцова состоялась в Барнауле в воскресенье, 28 февраля, в 14:00 на площади Свободы. Мероприятие прошло под лозунгами "Свободу политзаключенным!" и "Потребуем соблюдения прав и свобод граждан!".

Как передает корреспондент amic.ru, на акцию пришли около 100 человек. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники правоохранительных органов.

Примечательно, что митинг посетил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Сегодня он прибыл в Барнаул с двухдневным визитом на встречу с активом реготделения партии. На акции общественник Константин Емешин подарил ему альбом о краевой столице.

Акция памяти Немцова закончилась в 15:00. В конце мероприятия митингующие скандировали "Россия будет свободной".

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году суд приговорил бывшего замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.