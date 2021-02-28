Память Бориса Немцова почтили в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Акция памяти российского политика Бориса Немцова состоялась в Барнауле в воскресенье, 28 февраля, в 14:00 на площади Свободы. Мероприятие прошло под лозунгами "Свободу политзаключенным!" и "Потребуем соблюдения прав и свобод граждан!".
Как передает корреспондент amic.ru, на акцию пришли около 100 человек. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники правоохранительных органов.
Примечательно, что митинг посетил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Сегодня он прибыл в Барнаул с двухдневным визитом на встречу с активом реготделения партии. На акции общественник Константин Емешин подарил ему альбом о краевой столице.
Акция памяти Немцова закончилась в 15:00. В конце мероприятия митингующие скандировали "Россия будет свободной".
Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году суд приговорил бывшего замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.
Комментарии
Ха-ха-ха, коммунистам не разрешили, а памяти Немцова можете собираться. Вот это да!!!
Вот какая связь? Немцов жил несвободно или кого-то запугивал?
Проез
Проезжал мимо, видел митинг, все спокойно, поезда не перекрыли. Все довольны.
Сатанинский шабаш. Надеюсь, что "Россия будет свободной" от либерастной шушеры.
Это все яблочники Барнаула? Поездка Рыбакова как-то окупилась, оправдалась?
"Я не боюсь". Да вас ещё никто не пугал, смелые вы наши.
Не боюсь, а почему тогда в маске?
Вижу либерастов сегодня на ветке мало. Но надеюсь все вышеотписавшиеся не будут отрицать, что убийство Немцова это плохо? Даже если Немцов враг по взглядам, бороться с его взглядами надо по закону. Для этого закон и придумали, чтобы не жить по понятиям. Убийство оппозиционера наносит вреда больше власти, чем оппозиции. У оппозиции появляется герой, а у власти геройства убавляется. Если замкомандира чеченского батальона "Север" реальный убийца, то он накосячил, оказал власти медвежью услугу
28.02.2021 16:19
гость
Для этого закон и придумали, чтобы не жить по понятиям.
Вы бы почитали, кто и за что. Потом бы писали про закон и понятия.
Его никто никогда сильно не преследовал. Жил как сыр в масле. Всю тогдашнюю богему переводил в постель.
"Жил как сыр в масле. Всю тогдашнюю богему переводил в постель."
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Так и запишем - всех гимнасток кривоногих перечпокал, каждой даровал миллиарды из карманов налогоплательщиков.
28.02.2021 16:26
- гость -
Вы бы почитали, кто и за что. Потом бы писали про закон и понятия.
Его никто никогда сильно не преследовал. Жил как сыр в масле. Всю тогдашнюю богему переводил в постель
Не вижу противоречий в том что я написал, на любой поступок предусмотрена законная реакция. Иначе так можно пристрелить дебоширов в самолете и оправдать это тем, что они вели себя как ублидки
Вообще наплевать на Немцова и убили его или не убили и кто убил.
"Вообще наплевать на Немцова и убили его или не убили и кто убил."
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Вот мне наплевать на бузову, и я не читаю новости про неё и тем более не пишу комменты. А ты просто зашёл пёрнуть?
28.02.2021 16:56
гость
Не вижу противоречий в том что я написал.
Ваше право не видеть.
Помер Немцов , да и Бог с ним..
А помер Борис ,ну в гроб ему ирис.