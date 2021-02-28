В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Автомобиль сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле 28 февраля. Об этом пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.
Предварительно установлено, что 59-летний водитель Chevrolet Lanos допустил наезд на 29-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, однако госпитализация не потребовалась. По случаю ДТП полицейские проводят проверку.
Напомним, 28 февраля в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении улиц Глушкова и Эмилии Алексеевой. Машины получили серьезные повреждения, причем одна из них при столкновении вылетела на тротуар.
Комментарии
Торопыги. Себе и другим проблемы.
в 29 лет можно и по сторонам смотреть
Надеюсь, этой 29 летней горожанке послужит уроком данное происшествие... В противном случае, долго не проживет! Мне уже шестой десяток и я не думаю что там должны водители, а думаю о себе и своей безопасности. Только не надо говорить мне, про "слепых" водителей и гонщиков... Если умеешь думать головой, а не только ей кушать.., то все будет нормально!
1658. Очень верно.
1658. Очень верно.