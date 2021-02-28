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В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
Горожанке оказали медицинскую помощь
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Автомобиль сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле 28 февраля. Об этом пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель Chevrolet Lanos допустил наезд на 29-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, однако госпитализация не потребовалась. По случаю ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, 28 февраля в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении улиц Глушкова и Эмилии Алексеевой. Машины получили серьезные повреждения, причем одна из них при столкновении вылетела на тротуар.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.02.2021 16:01
- гость -

Торопыги. Себе и другим проблемы.

28.02.2021 16:42
- гость -

в 29 лет можно и по сторонам смотреть

28.02.2021 16:58
- гость -

Надеюсь, этой 29 летней горожанке послужит уроком данное происшествие... В противном случае, долго не проживет! Мне уже шестой десяток и я не думаю что там должны водители, а думаю о себе и своей безопасности. Только не надо говорить мне, про "слепых" водителей и гонщиков... Если умеешь думать головой, а не только ей кушать.., то все будет нормально!

28.02.2021 17:15
- гость -

1658. Очень верно.

28.02.2021 17:16
- гость -

1658. Очень верно.

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