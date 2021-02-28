ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Глушкова и Эмилии Алексеевой в Барнауле. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что участниками столкновения стали два легковых автомобиля, один из которых вылетел на тротуар. Обе машины при этом получили серьезные повреждения. О пострадавших и иных подробностях ДТП информации нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали 28-летнего водителя Mercedes-Benz Gelandewagen после трех ДТП с его участием. Аварии произошли во второй половине дня 26 февраля.