В Алтайском крае закрыли трассу из-за метели

28 февраля в Алтайском крае из-за непогоды закрыли движение по трассе от Змеиногорска до Рубцовска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"На автодороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда-Бурла — гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска движение перекрыто для всех видов транспорта", — рассказали в ведомстве.

На трассе наблюдается снег, сильный порывистый боковой ветер, метель и отсутствие видимости. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности лучше отказаться от дальних поездок.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормпрогноз на 1 марта. В этот день ожидается снег, метели, порывистый ветер и гололедица. При этом потеплеет до +6 градусов.