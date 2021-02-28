Порывистый ветер и снегопад. Штормпрогноз передали в Алтайском крае на 1 марта

В первый день весны в Алтайском крае на смену зимним холодам придет потепление, которое принесет с собою снегопады и сильный порывистый ветер. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

"В Алтайском крае в течение суток 1 марта ожидается снег, местами сильный снег, метели, по югу днем мокрый снег с дождем, местами гололедные явления (гололёед, налипание мокрого снега), усиление ветра до 11-16 м/с, местами порывы 24 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы", – рассказали в ведомстве.

При этом температура воздуха ночью 1 марта составит от -8 до -13 градусов (по северу и востоку – от -14 до -19), а днем – от 0 до -5 (по югу – +1 до +6), свидетельствуют данные краевого Гидрометцентра.

В "Алтайавтодоре" отметили, что из-за непогоды возможно ухудшение обстановки на дорогах и затруднение в подъезде к населенным пунктам.

"Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 в Бийском и Троицком районах, А-322 в Рубцовском, Поспелихинском районах, А-321 в Родинском районе, а также на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах", – говорится в сообщении.