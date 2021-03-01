Оставленная одна дома девочка едва не погибла на пожаре в Алтайском крае

Сотрудники МЧС спасли ребенка во время пожара в Новоалтайске, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Возгорание произошло 1 марта около 8 часов утра на улице Рабочей. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены гараж и кровля дома.

"От очевидцев пожара поступила информация о том, что внутри дома находится ребенок, – рассказал начальник караула Юрий Соколов. – Мною незамедлительно было принято решение звеном газодымозащитной службы проверить все помещения дома".

Ученицу четвертого класса эвакуировали в безопасное место. Взрослых в доме не было.

Огонь полностью потушили за 50 минут. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в ночь на 26 февраля 11 человек спасли при пожаре в барнаульской девятиэтажке.