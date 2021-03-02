Игры со скотчем. Воспитанник барнаульского детдома рассказал об издевательствах над ним

Бывшая воспитанница барнаульского детского дома Алина Помазкина обратилась в редакцию amic.ru с просьбой помочь ее младшему брату Артему (имена детей в материале изменены). По словам девушки, мальчика, которому нет и 10 лет, часто бьют в детском доме. Сам Артем утверждает, что в январе этого года его избили по инициативе воспитателя: связали руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол. Алина сообщила, что 26 февраля обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю эту информацию amic.ru не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что не комментируют дела, касающиеся несовершеннолетних.

Заступаться теперь некому

По словам Алины, она вместе с братом попала в детский дом около пяти лет назад. Пока девушка жила в детдоме (после окончания 9-го класса Алина уехала учиться), она пыталась защищать Артема во время его конфликтов с другими ребятами. Теперь заступаться некому, и избиения стали происходить чаще.

В качестве подтверждения Алина предоставила редакции amic.ru фотографии мальчика. Фото со шрамом на голове, по словам Алины, сделано нынешней зимой; снимок с окровавленным ухом – прошлым летом; фото, где ребенок с разбитой губой и непонятным повреждением на руке, обработанным зеленкой, – 26 февраля.

"Артем в детдоме с четырех лет. Его постоянно шпыняли старшие ребята, давали ему подзатыльники, били. Естественно, он тоже стал агрессивным и психованным. Как-то его довели, и он даже хотел выпрыгнуть из окна второго этажа. Но самые сильные конфликты почему-то происходили, когда дежурила Ольга Николаевна (имя воспитателя тоже изменено, – прим. редакции)", – говорит Алина.

Когда девушка уехала учиться, видеться с братом часто не получалось. Общались они в основном по телефону. Артем не раз плакал и просил поскорее забрать его из детдома. А в январе мальчик перестал отвечать на звонки. Как выяснилось, в конце января Артема увезли в психиатрическую больницу, где он пробыл до 26 февраля. Алина говорит, что в тот день она приехала в детдом проведать брата, и Артем рассказал, что по распоряжению воспитателя ему связали руки скотчем и били головой о пол.

"Просто играл"

В руководстве детского дома, по словам Алины, эту историю отрицают: ей сказали, что Артем просто играл со скотчем. Amic.ru обратился за комментарием к директору учреждения. Нам пообещали подготовить ответ в письменной форме и направить в редакцию. На момент публикации материала ответа не поступило.

Другие сотрудники детского дома сообщили amic.ru, что им известно об инциденте, о котором рассказывает Артем. По их словам, между мальчиком и воспитателем сложились плохие отношения. Женщина не смогла найти к нему подход. Об Артеме же собеседники говорят, что у него вспыльчивый характер, но общий язык с ним найти можно.

Напомним, несколько лет назад в Алтайском крае осудили директора Топчихинского детского дома за то, что она приказала более взрослым воспитанникам избить младших ребят в наказание за побег. Инцидент произошел в феврале 2017 года.