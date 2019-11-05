На Алтае экс-директор детдома получила условный срок за растрату и избиения

Бывший директор КГБУ "Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" признана виновной в превышении должностных полномочий и растрате в крупном размере.
"В феврале 2017 года осужденная, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения, дала указание другим воспитанникам причинить им физическую боль. Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары, причинив тем самым физическую боль и моральные страдания", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, женщина присвоила деньги учреждения. В 2016 году она потратила на собственные нужды 138 тыс. рублей, предоставив в бухгалтерию подложные документы.
Также она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медкабинетом, получив в общем 33 тыс. рублей в виде зарплаты несуществующего работника.
Помимо этого директор присвоила более 122 тыс. рублей, которые были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего были переданы ей.
Суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.
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