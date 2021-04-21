Семь "кругов" аэропорта. Что такое приаэродромная территория и как она влияет на Барнаул

Уже полгода почти весь Барнаул разделен на семь подзон. Это санитарно-защитные зоны приаэродромной территории (ПАТ), которая регламентирует строительство любых объектов рядом с аэропортами. Закон, благодаря которому и появились "круги", правильный, говорят федеральные чиновники. Но вот реализация "хромает". Дело в том, что в некоторых подзонах запрещено строить промышленные предприятия, полигоны ТБО, а где-то – даже жилые дома, школы, больницы. Пока ни юристы, ни чиновники не могут до конца разобраться, какое будущее ждёт тех, чьи участки и объекты попали под ограничения. Amic.ru собрал всю открытую информацию о приаэродромной территории барнаульского аэропорта.

Что за семь подзон аэропорта и зачем они нужны?

До 2009 года в России не было чётких правил по использованию земель рядом с аэропортами. Поэтому вблизи воздушных гаваней строили что угодно: и высотки (например, в Московской области рядом с Внуково возведён ЖК "Филатов луг"), и коттеджные посёлки, полигоны и промышленные предприятия. По словам экспертов, такое соседство оказалось опасным для всех: одни объекты, как, например, полигоны ТБО угрожают полётам воздушных судов (свалки привлекают птиц, а те могут попасть в двигатели и спровоцировать аварию), другим угрожает сам аэропорт: в посёлках и ЖК уровень вредных выбросов и шумов значительно превышает норму.

Власти обратили внимание на эту проблему лишь в 2009 году, и уже в 2010-м вышел закон о создании приаэродромной зоны – защитной территории в радиусе 30 километров от аэропортов. В этой зоне запретили строить мусорные полигоны, животноводческие фермы, скотобойни и другие предприятия, которые способствуют массовому скоплению птиц. Остальные объекты можно было возводить только по согласованию с Росавиацией (отвечает за безопасность полётов) и Роспотребнадзором (отвечает за безопасность людей). То есть если жители запланировали построить дом в защитной зоне, то были обязаны получить одобрение у этих двух ведомств.

Но в 2017 году власти признали 30-километровую приаэродромную зону неэффективной и отменили её. Дело в том, что у территории не было градации по ограничениям (что можно строить в радиусе двух, пяти, десяти километров от аэропорта и другом расстоянии). А потому согласовать строительство крупных объектов (например, заводов) было сложно, и нередко только после суда.

"Чёткие границы приаэродромных территорий и конкретный режим, действующий на конкретных участках этих территорий, не установлены. Как следствие, информация о том, какие ограничения хозяйственной деятельности действуют в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, их владельцам недоступна. Нередки случаи, когда разногласия по вопросу о допустимости строительства возникают уже между Росавиацией, операторами аэропортов и региональными и местными властями, и эти разногласия годами рассматриваются в судах", – говорил в 2017 году на тот момент вице-премьер России Дмитрий Козак.

В результате закон о приаэродромных территориях в правительстве РФ решили доработать. И уже в 2017 году правило 30-километровой зоны отменили, а крупнейшие аэропорты обязали установить ПАТ с семью подзонами (в зависимости от уровня вредных выбросов и шума). Несколько лет понадобилось аэродромам страны, чтобы разработать и принять ПАТ. Аэропорт Барнаула зарегистрировал защитную зону осенью 2020 года. Вроде бы всё логично, понятно и должно быть эффективно. Но оказалось, что и у этого закона есть изъяны.

Как располагаются подзоны в Барнауле и какие ограничения в них существуют?

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Семь зон приаэродромной территории в столице края обозначены в "Проекте решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаула (Михайловка)". Авторы проекта утверждают: границы подзон были рассчитаны с учётом уровня вредных выбросов, уровня шума и других параметров, как того требует закон. Но вот строители сомневаются в этом утверждении: они говорят, что подзоны не должны иметь форму идеального круга (смотрите карту).

"Они (разработчики ПАТ, – прим. ред.) взяли радиус, начертили, и всё замечательно стало, получилась красивая картинка. В других субъектах такого нет. У них вместо кругов – "цветы", "пальмы" (то есть фигуры неправильной формы, – прим. ред, как, например, в Иркутске). Это значит, кто-то что-то на самом деле считал, рассчитывал, вырисовывал и пытался минимизировать риски", – отметила генеральный директор саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

В каждой подзоне, по данным Воздушного кодекса, существуют свои запреты и ограничения на строительство. Проблема в том, что в законе они прописаны формально, а подробных разъяснений не даёт ни один документ. Юрист и специалисты в области авиации и земельных вопросов также не смогли пояснить amic.ru, что можно и нельзя в каждой подзоне.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Первая и вторая подзоны

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находятся?

Первая и вторая подзоны – самые маленькие, они "огибают" здание аэропорта и весь технический комплекс, а также взлётно-посадочную полосу.

Какие ограничения?

В статье 47 Воздушного кодекса РФ сказано, что в первой подзоне можно размещать объекты, которые предназначены только для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Третья подзона

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находится?

Эта подзона самая большая по площади. Она находится в радиусе 30 км от аэропорта, который считается контрольной точкой ПАТ. Зона "накрывает" почти весь Барнаул (кроме исторического центра города), а также частично посёлки Землянуха, Ползуново, Борзовая Заимка, Пригородный, Мохнатушка, Лесной, Берёзовка, Научный городок, Казённая Заимка, Солнечная поляна, Авиатор, Спутник, сёла Гоньба, Власиха, СНТ "Михайловское" и СНТ "Аэрофлот".

Также в третью подзону попал Павловский район (посёлки Прудской и Комсомольский, сёла Новомихайловка и Шахи), Первомайский район (село Зудилово), Новоалтайск.

Какие ограничения?

Здесь нельзя "размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории".

В чём проблема?

Из документа не ясно, какой высоты здания всё-таки можно строить в третьей подзоне: чётко установленных ограничений по этажности объектов нет, рассказали amic.ru в барнаульском аэропорту. Для расчётов предельной высоты, например, многоэтажного дома, эксперты будут ориентироваться на высоту местности, где появится объект, и использовать формулы (какие именно и где их найти, тоже неясно, в проекте барнаульского ПАТ их нет).

По словам гендиректора СРО "Алтайские строители" Зинаиды Герасимович, даже федеральный Минстрой до конца не понимает всех ограничений в подзонах ПАТ. По её словам, специалисты НОСТРОЯ (Национального объединения строителей) и Минстроя собрали информацию от регионов и систематизировали проблемы, которые приносят ПАТ. В своём заключении они отметили: в стране нет единой методики, по которой устанавливали ПАТ.

"Росавиация отказывает в согласовании строительства в полосах воздушных подходов (участок территории, в пределах которого происходит набор высоты и разворот на взлёте, разворот и снижение при посадке воздушного судна, – прим. ред.) в связи с отсутствием заключения Роспотребнадзора. Однако единого порядка проверки соответствия высоты объектов высотным ограничениям, которые существуют в третьей подзоне, нет", – цитирует заключение экспертов НОСТРОЯ и Минстроя Зинаида Герасимович.

Четвёртая подзона

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находится?

В радиусе 6 км от аэропорта и частично "накрывает" посёлки Новомихайловка, Казённая Заимка, Солнечная поляна, Авиатор, Спутник, сёла Гоньба и Власиха, садоводства "Михайловское" и "Аэрофлот".

Какие ограничения?

Нельзя размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В проекте ПАТ барнаульского аэропорта сказано, что в четвёртой подзоне без согласования (!) с Росавиацией нельзя размещать "любые передающие радиотехнические объекты". По информации Роспотребнадзора, это базовые станции сотовой связи, радио и телевизионные передающие центры, земные станции спутниковой связи, радиолокационные установки, а также радиотехнические объекты, установленные на транспортных средствах.

Пятая подзона

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находится?

В радиусе 10 км от аэропорта. В границы пятой подзоны частично попали посёлки Научный городок, Гоньба, Казённая Заимка, Землянуха, Ползуново, Пригородный, Берёзовка, Новомихайловка, а также Ленинский и Индустриальный районы Барнаула.

Какие ограничения?

На этой территории нельзя строить "опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полётов воздушных судов". По словам Зинаиды Герасимович, проблема пятой подзоны в том, что в ней "не определены чёткие критерии влияния на безопасность полётов. Поэтому ограничения могут быть распространены на широкий круг объектов, в том числе обслуживающих жилую застройку, например, газопроводы".

В чём проблема?

В пятой подзоне находятся крупнейшие промышленные предприятия города: Барнаульская ТЭЦ-3, ООО "Юг Сибири", ОАО "Алмаг", ООО "Агро Мир", ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Авторы проекта ПАТ одновременно пишут, что это "опасные производственные объекты, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ", и "предприятия низкой опасности". Из документа непонятно, могут они размещаться в пятой подзоне или нет.

Шестая подзона

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находится?

Подзона растянулась на 15 км от аэропорта. В этом "кругу" оказался почти весь Барнаул, а также посёлки Научный городок, Гоньба, Казённая Заимка, Землянуха, Ползуново, Борзовая Заимка, Пригородный, Мохнатушка, Лесной, Берёзовка, Новомихайловка. Попали в шестую подзону также село Шахи и посёлок Комсомольский Павловского района.

Какие ограничения?

В этой подзоне Воздушный кодекс запрещает возводить объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В чём проблема?

Перечень объектов, которые запрещено строить в пятой подзоне, подчёркивает Герасимович, не конкретизирован. Поэтому можно лишь предполагать, что это полигоны твёрдых бытовых отходов (ТБО), свалки, звероводческие и животноводческие фермы, скотобойни, зернохранилища, сельскохозяйственные поля. Могут ли жители пригородных посёлков разводить домашнюю птицу и скот (которые также привлекает птиц) – вопрос открытый.

Неясна и судьба барнаульского полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74а). Он расположен в глиссаде аэропорта (траектория полёта самолета, по которой он снижается, в том числе непосредственно перед посадкой), и такая "кормушка" привлекает огромное количество птиц. Вопрос переноса (или открытия нового) полигона ТБО висит в воздухе несколько лет: город не может найти участок для объекта.

Седьмая подзона

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Где находится?

Вблизи аэропорта. В эту подзону попали посёлок Новомихайловка, садоводство "Аэрофлот" и Берёзовка.

Какие ограничения?

Седьмая подзона самая спорная, сложная и проблемная. Это признали даже в правительстве. На территории, которая попадает в эту подзону, запрещено:

строить и реконструировать жилые дома, курорты, санатории и дома отдыха, дачи и садово-огородные участки, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

разбивать парки, скверы;

строить и ремонтировать инженерные сети (например, водопровод).

В феврале 2021 года Росреестр частично решил проблему жителей седьмой подзоны. Ведомство подготовило законопроект, разрешающий регистрировать бытовую недвижимость (дома, гаражи, бани, садовые участки) на приаэродромных территориях. Правда, это исключение действует только на объекты, которые построены на выделенных и оформленных до 2017 года участках.

Это значит, что в Новомихайловке можно купить землю со старым домом, снести его и построить новый. Также разрешено покупать "голые" участки для строительства. Однако жители считают это "полумерой", ведь строительство школ, детсадов, больниц по-прежнему под запретом. Также в посёлке невозможно реконструировать сети, например, водопровод.

"Для нас главным основанием для прекращения всех ограничений будет либо перенос аэропорта, либо прекращение его деятельности. Над нами находится глиссада. От нас она никуда не уйдёт. Если за Павловским трактом, Просторной нет глиссады, там могут что-то сделать. Но над нашим посёлком она проходит, и пока будет действовать аэропорт и взлётно-посадочная полоса, глиссада будет над нами", – рассказала amic.ru жительница Новомихайловки Оксана Мелехова.

Жители посёлка говорят, что за их дела пока не берутся юристы: даже они не понимают, как работать с этими вопросами. Поэтому сейчас новомихайловцы объединились в инициативную группу и совместно продумывают, что делать дальше.

С февраля 2021 года жители Барнаула могут узнать, в какой подзоне охранной зоны аэропорта находятся их участки. Информация размещена на сайте Росреестра в разделе Открытая служба / Статистика и аналитика. Также можете перейти по прямой ссылке.

Кроме Новомихайловки и садоводств, в седьмую подзону попал огромный земельный участок на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (800 га). Его правительство Алтайского края планирует отдать под многоэтажную застройку. Именно поэтому власти региона делают всё возможное, чтобы сократить седьмую подзону и вывести этот участок из-под ограничений аэропорта. К проблеме даже подключился губернатор края Виктор Томенко, который подготовил письмо в правительство страны с просьбой урегулировать вопрос по приаэродромным территориям.

"Из 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта минимум 400 га мы планируем вывести из седьмой приаэродромной зоны. Будем советоваться, что здесь ещё можно сделать дополнительно и выходить на федеральное правительство с конкретными предложениями", – в феврале 2021 года заявил вице-премьер Алтайского края Александр Климин.

Почему такой же инициативы власти региона не проявляют для решения проблем новомихайловцев – вопрос.

А как в других городах?

Проблема приаэродроных территорий волнует всю Россию. По информации от конца января 2021 года, лишь 58 из 214 аэропортов страны установили ПАТ (самые крупные проекты из согласованных – Шереметьево и Внуково в Москве). Причина – как раз в седьмых зонах. В некоторых городах, как, например, в Екатеринбурге, она накрывает весь город. В результате власти Свердловской области отказывают принимать проекты приаэродромных территорий.

"В Екатеринбурге ПАТ наложили на город, сделки оценку и получили 260 млрд убытков в связи с установлениями зон. И субъект отказал в установлении этих зон", – сообщила Зинаида Герасимович.

То же самое произошло и в Хакасии – седьмая зона накрыла весь город Абакан.

"Какой выход ищут коллеги? Создали рабочую группу, которая будет оценивать влияние ограничений на социальную и экономическую жизнь. А в Москве для утверждения седьмой подзоны поручено разработать методику расчёта шумового воздействия. Также стоит упомянуть инициативу Минтранса РФ о сокращении размеров ПАТ за счёт перехода на нормативы по эквивалентному уровню шума, среднему за сутки", – сообщил "Российской газете" заместитель генерального директора по связям с общественностью Уральского объединения строителей Денис Снетков.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС в январе констатировал, что пока по приаэродромным территориям решения нет: "Сейчас мы пытаемся найти компромисс между Воздушным и Градостроительным кодексами. Это проблема неувязки двух законов".