Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю дополнительный миллиард на дороги

Российское правительство выделило 100 млрд рублей на развитие дорог. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Алтайскому краю из этой суммы полагается 1,024 млрд рублей.

Мишустин уточнил, что деньги направят в течение двух лет, большую часть – в этом году.

"Задача руководителей субъектов Российской Федерации – полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы", – подчеркнул премьер.

Напомним, 2 марта Мишустина ждут в Алтайском крае с рабочим визитом. Как стало известно amic.ru, борт с премьер-министром задержался из-за некоей накладки в московском аэропорту. Самолет должен сесть в Барнауле с минуты на минуту.