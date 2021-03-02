Вторник, 2 Март, 15:23

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,04
€ 89,45
-0°


4257650 +0
Обь
-19см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Михаил Мишустин с опозданием прибудет в Барнаул

, ИА "Амител"
Причина задержки - в некоей накладке в московском аэропорту
Михаил Мишустин / Фото: exp.idk.ru

Михаил Мишустин / Фото: exp.idk.ru

Прибытие Михаила Мишустина в Барнаул задержалось из-за некоей накладки в московском аэропорту перед отлетом премьер-министра. Об этом сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. Подробности "происшествия" не разглашаются.

В настоящий момент, как передает корреспондент агентства, сотрудники учреждений, которые может посетить высокий гость, находятся в состоянии "боевой готовности". Журналистов заранее привезли в эти учреждения, поэтому им придется подождать встречи еще несколько часов.

Причем далеко не все смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. В некоторых организациях, например на Алтайском заводе прецизионных изделий, журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера. К "телу" допустят только фотокорреспондентов и видеооператоров.

Сейчас же, как сообщают источники, самолет премьера уже приближается к аэропорту Барнаула.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Визит Мишустина на Алтай
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.03.2021 13:52
кот Василий

да ладно а сейчас кто приземлился на правительственном самолёте ?

2.03.2021 14:00
- гость -

2.03.2021 13:52
кот Василий

ну вот... хотели по-тихому гостя встретить, а тут вы)))

2.03.2021 14:04
- гость -

Только что борт правительственный приземлился.

2.03.2021 14:05
- гость -

Там следом еще 3 борта СЛО на подходе, 204, А-319 и Фалькон

2.03.2021 14:05
гость 22

Айда все на Павлик, барина встречать! А если в ноги упадем, он может нам милость окажет, опричников Витьку с Димкой с собой заберет.

2.03.2021 14:07
- гость -

А дороги не чищены! Ай-ай!

2.03.2021 14:08
гость 22


- гость -
А дороги не чищены! Ай-ай!

А это не они, это снег виноват!

2.03.2021 14:10
- гость -

Там следом еще 3 борта СЛО на подходе, 204, А-319 и Фалькон
-
Ага! Причем ил-96 на радаре не отображался.

2.03.2021 14:11
- гость -

Там следом еще 3 борта СЛО на подходе
-------------

Они что по кускам его везут? Иле его отдельно, багаж отдельно, слуг отдельно...

2.03.2021 14:11
prosto

Закусон с выпивоном грузил, завтра днюху праздновать же не на сухую)

2.03.2021 14:13
Медведь-шатун

Это они "народ" завозят, который правильно говорить научен, о до чего дошли...

2.03.2021 14:13
Гость

2.03.2021 14:10
- гость -
Во шобла прёт!

2.03.2021 14:16
гость

Dom Perignon вовремя не загрузили, а лобстеры с трюфелями вообще не свежие подвезли.

2.03.2021 14:20
- гость -

Простите, я что Россия такая богатая страна, что может себе позволить не только выделить отдельный борт для какого-то чинуши, но даже выделить несколько бортов?
ЗЫ Например, канцлер Германии (не самая бедная страна) летает на обычном самолёте вместе со всеми.

2.03.2021 14:23
Гость

2.03.2021 14:20
- гость -
Ничего вы не понимаете-чем беднее страна,тем больше понтов.

2.03.2021 14:42
М

2.03.2021 14:20 троллить оно конечно не мешки ворочать
"Из-за поломки правительственного лайнера канцлер была вынуждена пересесть на обычный самолет компании Iberia. ... В этот раз правительство Германии не исключает и криминальный след. По словам представителя немецких ВВС Гидо Хайнриха, сломалась распределительная коробка.."

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
15:16
Игры были добровольными. Директор барнаульского детдома о ситуации с избиением ребенка 0
15:05
Подарок для милой: подборка оригинальных и полезных гаджетов к 8 Марта 0
14:54
Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
14:40
АЗПИ в ожидании Михаила Мишустина. Фото 7
14:27
Рационально и бережливо. Как на Павловском ДОКе повышают производительность труда 0
14:15
Михаил Мишустин прилетел в Барнаул. Видео 17
14:06
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom 14
13:54
Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю дополнительный миллиард на дороги 4
13:45
Михаил Мишустин с опозданием прибудет в Барнаул 16
13:33
Диетолог назвала самый полезный суп 0
13:20
Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 8
13:07
Совет Федерации выступил за перевод всех школьников на пятидневку 16
12:55
Жительница Алтайского края лишилась 26 тыс. рублей в поисках любви 9
12:40
Футболисты "Динамо-Барнаул" проведут сбор в Крымске 0
12:28
Сенаторы предложили дать дополнительный отпуск для определенной категории россиян 0
12:16
Правоохранители проводят проверку по сообщению об издевательствах в барнаульском детдоме 11
12:05
Навигатор деловых связей. У социального бизнеса Алтая появился свой интернет-портал 0
11:57
В алтайском Минстрое рассказали, когда жители Бийска получат газ 1
11:45
"Зацепил и протащил". Маршрутка наехала на школьницу в Барнауле 7
11:35
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру труда о погоде, бедности и будущем 14
11:23
Барнаул вошел в пятерку самых аварийных городов страны 6
11:10
Жителя Алтая оштрафовали за призывы к свержению власти 26
10:55
Игра по мотивам расследования о "дворце Путина" вышла на Android 28
10:43
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:31
Стало известно, кто из министров может прилететь в Барнаул вместе с Михаилом Мишустиным 23
10:20
Сотни жителей Бийска остались без газа 2
10:07
У россиян появилось рекордное количество свободных денег 61
09:55
Три трассы Алтайского края все еще закрыты для проезда из-за непогоды 0
09:44
Игры со скотчем. Воспитанник барнаульского детдома рассказал об издевательствах над ним 40
09:31
В Барнауле за сутки выпала месячная норма осадков 9
09:18
ВОЗ: вторая волна пандемии не закончилась 7
09:04
Трамвайное движение остановили в Бийске из-за снежных заносов 5
08:52
Барнаул снова сковали огромные пробки 27
08:36
Раскрыты новые подробности об iPhone 13 8
08:19
Алтайский край оказался во второй половине рейтинга по доле просроченных кредитов 1
08:05
Власти Алтайского края рассказали о доплате на путевки в детские лагеря 3
07:48
Елизавета Туктамышева показала горячее фото топлес с мороженым 9
07:33
Эксперты назвали главные ошибки при покупке автомобиля у дилера 11
07:20
Главное – планирование: как в Алтайском крае рожают детей ВИЧ-инфицированные пары 0
07:02
Сила печатного слова: как статья Сталина остановила крестьянские бунты 119
06:49
Путин, Медведев и Фрадков. Как проходили визиты премьер-министров в Алтайский край 9
06:32
Щур (не)обыкновенный. В Барнауле заметили редких таежных птиц 22
06:16
Пропавшую в Алтайском крае 17-летнюю девушку нашли живой 4
06:00
2 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C 0
23:58
Такой день. Перекрытие алтайских трасс и новые правила продажи алкоголя 0
23:27
Три трассы открыли для движения в Алтайском крае 0
22:54
Алексей Смертин победил в экстремальном марафоне на льду Байкала 3
22:25
Жители алтайского села жалуются на периодическое отсутствие воды в домах 0
21:57
Песков прокомментировал увеличение числа финансово пострадавших россиян 3
21:29
Семь трасс остаются закрытыми вечером 1 марта в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.