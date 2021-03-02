Михаил Мишустин с опозданием прибудет в Барнаул

Прибытие Михаила Мишустина в Барнаул задержалось из-за некоей накладки в московском аэропорту перед отлетом премьер-министра. Об этом сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. Подробности "происшествия" не разглашаются.

В настоящий момент, как передает корреспондент агентства, сотрудники учреждений, которые может посетить высокий гость, находятся в состоянии "боевой готовности". Журналистов заранее привезли в эти учреждения, поэтому им придется подождать встречи еще несколько часов.

Причем далеко не все смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. В некоторых организациях, например на Алтайском заводе прецизионных изделий, журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера. К "телу" допустят только фотокорреспондентов и видеооператоров.

Сейчас же, как сообщают источники, самолет премьера уже приближается к аэропорту Барнаула.