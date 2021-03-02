Михаил Мишустин с опозданием прибудет в Барнаул

Прибытие Михаила Мишустина в Барнаул задержалось из-за некоей накладки в московском аэропорту перед отлетом премьер-министра. Об этом сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. Подробности "происшествия" не разглашаются.
В настоящий момент, как передает корреспондент агентства, сотрудники учреждений, которые может посетить высокий гость, находятся в состоянии "боевой готовности". Журналистов заранее привезли в эти учреждения, поэтому им придется подождать встречи еще несколько часов.
Причем далеко не все смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. В некоторых организациях, например на Алтайском заводе прецизионных изделий, журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера. К "телу" допустят только фотокорреспондентов и видеооператоров.
Сейчас же, как сообщают источники, самолет премьера уже приближается к аэропорту Барнаула.
Комментарии
да ладно а сейчас кто приземлился на правительственном самолёте ?
2.03.2021 13:52
кот Василий
ну вот... хотели по-тихому гостя встретить, а тут вы)))
Только что борт правительственный приземлился.
Там следом еще 3 борта СЛО на подходе, 204, А-319 и Фалькон
Айда все на Павлик, барина встречать! А если в ноги упадем, он может нам милость окажет, опричников Витьку с Димкой с собой заберет.
А дороги не чищены! Ай-ай!
- гость -
А дороги не чищены! Ай-ай!
А это не они, это снег виноват!
Там следом еще 3 борта СЛО на подходе, 204, А-319 и Фалькон
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Ага! Причем ил-96 на радаре не отображался.
Там следом еще 3 борта СЛО на подходе
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Они что по кускам его везут? Иле его отдельно, багаж отдельно, слуг отдельно...
Закусон с выпивоном грузил, завтра днюху праздновать же не на сухую)
Это они "народ" завозят, который правильно говорить научен, о до чего дошли...
2.03.2021 14:10
- гость -
Во шобла прёт!
Dom Perignon вовремя не загрузили, а лобстеры с трюфелями вообще не свежие подвезли.
Простите, я что Россия такая богатая страна, что может себе позволить не только выделить отдельный борт для какого-то чинуши, но даже выделить несколько бортов?
ЗЫ Например, канцлер Германии (не самая бедная страна) летает на обычном самолёте вместе со всеми.
2.03.2021 14:20
- гость -
Ничего вы не понимаете-чем беднее страна,тем больше понтов.
2.03.2021 14:20 троллить оно конечно не мешки ворочать
"Из-за поломки правительственного лайнера канцлер была вынуждена пересесть на обычный самолет компании Iberia. ... В этот раз правительство Германии не исключает и криминальный след. По словам представителя немецких ВВС Гидо Хайнриха, сломалась распределительная коробка.."