Все трассы Алтайского края открыли для легкового транспорта

Проезд легкового транспорта возобновили по всем дорогам Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса во вторник, 2 марта. Ранее из-за снегопадов и метели дорожные службы перекрывали сразу несколько трасс.

"Полностью открыто движение на автодороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью", – говорится в сообщении. Незадолго до этого движение открыли еще на трех дорогах.

При этом движение для грузовых автомобилей по-прежнему остается ограниченным на участке от Курьи до Змеиногорска на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

Для расчистки дорог края задействовали 548 единиц техники.