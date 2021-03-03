Малокомплектную школу под Волчихой закрывать не планируют

Власти не планируют закрывать малокомплектную школу в селе Пятков Лог Волчихинского района. Об этом говорится в письме властей муниципалитета (есть в распоряжении amic.ru). В районной администрации заверяют, что опасения родителей напрасны.

В местном комитете по образованию и делам молодежи подчеркнули, что в муниципальном бюджете на 2021 год заложены деньги на финансирование Пятковологовского филиала МКОУ "Волчихинская СШ № 2". Предусмотрены средства на заработную плату сотрудников учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение угля, хозяйственных материалов и учебных материалов и т.д.

Сейчас в школе учатся шесть человек, а работают там три педагога.

Ранее появились слухи о закрытии школы в селе Нижняя Петровка Первомайского района. Однако первый заместитель главы райадминистрации Дмитрий Шипунов в разговоре с amic.ru опроверг эту информацию.