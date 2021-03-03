Еда в России подорожала в 7,5 раза больше, чем в Европе

Потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ. Такие данные приводит Росстат.
По данным ведомства, сильнее всего за год в России подорожали овощи – на 6,3% в месячном выражении. Кроме того, существенно выросли в цене и фрукты – на 2,3%, тогда как в среднем по ЕС их стоимость практически не изменилась.
Ранее сообщалось, что только 13% россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного.
Комментарии
" Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного."
Я и за 20 лет не заметил обещанного.
Путин хоть лапшой кормит и то хорошо, уже 20 лет сыта Россия.
Зато мы обогнали Евросоюз!!! Верной дорогой ведет нас наш несменяемый! В гробу бы ему лежать!
Зато по мнению некоторых местных дурачков мы, цитата "не шестёрки". Местные дурачки и прочие любители жестких вертикалей не понимают, что никаких шестёрок в нормальном мире нет, а вот они сами уже давно превращены путинской властью в настоящих рабов.
Ну так то слабоват наброс. В Германии рост цен на мясо и мясопродукты во время пандемии составил 3.8 %. С учетом того, что они и так там были недешевые.
Ща бобики объяснят на перегонки, что не выросли, а стали дешевле, да и в любой стране так. А вы цены на мясо в Германии видели и госдолг США?
3.03.2021 11:11
- гость -
Точно, чужие "мёртвые негры" уже на подъезде)
"В пригородах Парижа очереди за бесплатной едой растянулись на сотни метров. В депрессивных районах на окраине Парижа растет количество людей, для которых единственным способом прокормить себя является обращение к благотворительным организациям.
Карантинные меры привели Францию к глубочайшей со времен Второй Мировой войны экономической рецессии.До вспышки коронавируса множество парижан работало в серой сфере экономики и не может претендовать на помощь от государственных органов, сообщает Reuters."
3.03.2021 11:16
Аборигену
Вооо, пошла отгрузка!
3.03.2021 11:16
АБОРИГЕН
Остынь. Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
А вы цены на мясо в Германии видели
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Например, у них бензин ещё 10 лет назад 90 рублей стоил, но при зарплате в 10 раз больше чем у нас, всё это копейки.
Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
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В Барнауле я даже драки ради бесплатной пачки гречки наблюдал.
3.03.2021 11:16
Аборигену
Вы из Парижа давно приехали? Если Вы опираетесь на наше СМИ, то для поддержания имиджа нашего пересидента, вам могут и не такое показать и рассказать! В России бомжы тоже вокруг мусорных баков кучкуются!
3.03.2021 11:20
- гость -
Например, у них бензин ещё 10 лет назад 90 рублей стоил, но при зарплате в 10 раз больше чем у нас, всё это копейки.
Надо еще тамошние штрафы учитывать. Не пропустил пешехода, даже просто на дороге - 5000 евро изволь заплатить. Смыл ночью унитаз, когда соседи спят - 500 евро штраф.
3.03.2021 11:20
- гость -
Подумай почему так? Франция заигралась в социализм. Позиции леваков всегда там были сильны. Плюс ко всему чувство вины за колониальное прошлое имперского периода. Вот и результат. Прорва харчеваться на шару слетелась с бывших колоний.
В РФ очередей нет не потому что у всех еды есть, а потому что никто не даст.
ритейлеры в большинстве европейские в России, рубль падает по отношению к валюте.
Так что вы хотели? Рулит мировой капитал, которому абориген всем недовольный апплодирует. Совсем не понимает суть вещей бедняга.
Тут важен не только рост цен, но и зарплат, т.е. покупательная способность как таковая. Нет смысла сравнивать проценты роста, хотя даже в этом у нас всё более чем плохо.
Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
он в первой десятке в очереди всегда стоит (у него контрмарочка) и физически не может видеть хвост очереди, да еще и близорукий как крот.
3.03.2021 11:28
- гость -
Рубль падает не из за мирового капитала, а от бездарной политики именно российских властей, не понимающий ты наш.
3.03.2021 11:30
АБОРИГЕН
езжайте на полгодика в европу, поживите, посмотритн, сравните. Вы идеалист оторванный от реальности
3.03.2021 11:31
АБОРИГЕН
ну да, ну да, смешной ты наш, все понимающий.
3.03.2021 11:31
- гость -
При чем тут я и мои взгляды? Эти данные приводит Росстат.
Надо еще тамошние штрафы учитывать. Не пропустил пешехода, даже просто на дороге - 5000 евро изволь заплатить.
-------
Вы бы меньше телевизор смотрели с рассказами про штрафы в Германии. Может бы не писали бы подобную бредятину.
на Украине ещё хуже!
а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?
3.03.2021 11:36
- гость -
Вы бы меньше телевизор смотрели с рассказами про штрафы в Германии. Может бы не писали бы подобную бредятину.
У меня сестра в Германии. Муж немец.
почитайте для интереса эмигрантские блоги из канады.
удивитесь оченна сильно
например в канаде колбасное производство исключает использование субпродуктов в товаре, поэтому можно бесплатно(!) в любом цехе взять печень, почки язык (!) или сердце.
либо.
то что не пригодилось в ремонте, например купили много краски, ее отвозят обратно в магазин и желающие бесплатно (!) могут это забрать
понимаете о чем речь, да?
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!
пока туда русские не приехали и не стали работать .
бгг
моя официальная ЗП не меняется с 14 года.
на дворе 21
3.03.2021 11:37
- гость -
на Украине ещё хуже!
да ладно?)))
не смотрите первый канал!!
3.03.2021 11:41
- гость -
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!
Вы не добавили, что сами норвежцы ту семгу, выращенную в на фермах не едят, и почему-то очень не любят икру оттуда.
а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?
В Москве много благотворительных столовых. В Барнауле не знаю. Может при храмах?
3.03.2021 11:41
- гость -
да боже мой!!!
а у вас были колонии сотни лет, которые вы грабили, чтобы жить как в норвегии?
или вы все эти братские республики на себе тянули, которые теперь вас поливают.....
ул.Партизанская,183 - благотворительная столовая. Есть там очереди?
ваши предложения, как создать рай в России, пишите ....
а то плюнуть все мастера, а вот создать - некому.
3.03.2021 11:49
- гость -
Не надо рая. Достаточно прекратить сегодняшний путинский курс во внешней и внутренней политике. Ничего выдумывать и создавать заново не надо, всё давно уже выдумано изобретено, просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".
3.03.2021 11:48
гость
ул.Партизанская,183 - благотворительная столовая. Есть там очереди?
Зря написали. сейчас Абориген клонируется и создаст в виде очередных антимасочников и адептов за двухэтажное жильё.
3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН
просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".
В 90-е. Там были прекрасные отношения с США
3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН
да боря, тебя бьют, а ты вторую щеку подставь.
тебя грабят, а ты все отдай.
это твой верный путь, я понял.
3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН
Не надо рая. Достаточно прекратить сегодняшний путинский курс во внешней и внутренней политике. Ничего выдумывать и создавать заново не надо, всё давно уже выдумано изобретено, просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".
Абориген, как себя преподносит, "выразитель общественного мнения", появитесь и откомментируйте на амике положительную новость в крае, любую. Но нет там тебя, но только немного негативная, так вот он я и всё сводится к одному Путин должен уйти. Продолжай, лёщика в президенты. Не забудем не простим, готовишь почву к выборам в госдуму?
3.03.2021 11:46
гость
а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?
В Москве много благотворительных столовых. В Барнауле не знаю. Может при храмах?
бгг
в храме только на прием бабла)))
а пожрать надо в москву лететь?
3.03.2021 11:47
- гость -
так Россия именно как колония, ее грабят , ее же правительство и продолжает
3.03.2021 11:44
- гость -
3.03.2021 11:41
- гость -
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!
Вы не добавили, что сами норвежцы ту семгу, выращенную в на фермах не едят, и почему-то очень не любят икру оттуда.
эту семгу весь мир ест, ее просто кормят кормом в естественных условия, не гормонами , а как свиней и куриц
вы же едите кур и свиней с комплексов?
3.03.2021 12:20
- гость -
в храме только на прием бабла
Я же написал, ул.Партизанская,183, при Алтайской епархии
3.03.2021 12:14
- гость -
Внимание требуют проблемы. Что толку лить елей там где и так всё хорошо? Ты лучше подумай о своих психологических мотивах заставляющих тебя высказываться в духе "Свинья везде грязь найдёт". Обнаружишь для себя и о себе много интересного.
3.03.2021 12:24
- гость -
так Россия именно как колония, ее грабят , ее же правительство и продолжает
Правительство - исполнительный орган, оно бюджет исполняет. Например, деньги на зарплату бюджетников выделяет. Колония должна быть чье-той колонией. Например, американской. Колонию грабит колонизатор
С особого пути надо вернуться обратно в 90-е, когда были прекрасные отношения с США
3.03.2021 12:32
гость
нынче нет колонизаторов,нынче есть владельцы ресурсов и бизнеса.
Так называемые инвесторы : зарубежные и те что живут за рубежом
3.03.2021 12:26
- гость -
эту семгу весь мир ест, ее просто кормят кормом в естественных условия, не гормонами , а как свиней и куриц
А погулить? В РФ, кстати, экспорт норвежской семги запрещен. В ответ норги увеличили добычу трески и селедки, но эта уже настоящая.
С этим же связан запрет ЕС странам Прибалтики вылавливать треску. Красиво, да?
Что Вас держит в России. Ехате где лучше. Свобода.
ваши предложения, как создать рай в России
Уже даже в США рая создать не получается, негры начали бегать, магазины жечь. Американцы разделились пополам, у каждой половины свой особый путь улучшения жизни. При том, что деньги, которые России надо заработать, США надо просто в компьютере нули дописать, потому что США - мировой эмитент. Так мировая финансовая система устроена. Дописанными деньгами США может помочь России, только если Россия будет себя хорошо вести. Хотя Украина себя ведет хорошо, а ей денег много не дают, не верят. И нам не поверят, даже если пропиндоса, типа ЕБН, вернем
3.03.2021 12:31
АБОРИГЕН
3.03.2021 12:14
- гость -
Внимание требуют проблемы. Что толку лить елей там где и так всё хорошо? Ты лучше подумай о своих психологических мотивах заставляющих тебя высказываться в духе "Свинья везде грязь найдёт". Обнаружишь для себя и о себе много интересного.
Путин должен уйти, предложи кандидатуры, рассмотрим, оценим, возможно согласимся. "Огласите весь список пожалуйста" С
3.03.2021 12:32
гость
нынче нет колонизаторов,нынче есть владельцы ресурсов и бизнес
Колонизаторы как были, так и есть, просто они нынче неофициальные. Большинство стран мира - скрытые колонии США. Многие из них, типа Польши, неплохо живут. Но есть и Украина, у которой не получается
А вон оно что! Кто если не он?! Вопросов больше не имею.
3.03.2021 12:47
гость
В Алтайском крае наверное есть питомник где выращивают таких не замутнённых как ты? Ты сам живёшь в колонии Москвы на правах фактического раба и что-то там опять вскукарекиваешь про США. Под ноги то себе посмотри, а то шею свернёшь голову задирать.
3.03.2021 12:36
гость
С особого пути надо вернуться обратно в 90-е, когда были прекрасные отношения с США
Ножки Байдена будем получать из США, на развалах свободно торговать, за крышу бандюкам платить, спиваться, наркота, проституция. Но "свобода", какая будет любовь всего демократического мира. Улыбаться будут, по плечу похлопывать. Послушайте речь ЕБНа конгрессе.
3.03.2021 12:50
АБОРИГЕН
В Алтайском крае наверное есть питомник
Есть дендрарий, известный на всю страну. Но там, таких как ты, не видел.
3.03.2021 11:20
- гость -
3.03.2021 11:16
АБОРИГЕН
Остынь. Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
-------------------
А ты где видел в России бесплатную еду? Стоит только где-то объявить, что вот бесплатная еда, приходите, берите, очереди будут не километровые, а куда длиннее.
3.03.2021 12:50
АБОРИГЕН
Я точно знаю, что есть пропиндосский питомник, Соросом финансируется, где выращивают таких пропиндосов как ты. Ты сам живёшь в колонии пиндосии на правах пропиндосского раба и что-то там опять пропукиваешь про Москву. В очко пиндосам не смотри, оглянись, к тебе с сзади пиндос пристроился
3.03.2021 12:58
- гость -
3.03.2021 12:58
- гость
А ты где видел в России бесплатную еду? Стоит только где-то объявить, что вот бесплатная еда, приходите, берите, очереди будут не километровые, а куда длиннее.
В Москве полно благотворительных столовых. У нас на Партизанской, 183, не видел там очередей
3.03.2021 12:58
- гость -
А ты где видел в России бесплатную еду?
Тебе выше даже адрес написали, и это даже не центр России. Купи себе очки и вставь в свои глаза.
3.03.2021 12:51
- гость -
Ножки Байдена будем получать из США, на развалах свободно торговать, за крышу бандюкам платить, спиваться, наркота, проституция. Но "свобода", какая будет любовь всего демократического мира. Улыбаться будут, по плечу похлопывать. Послушайте речь ЕБНа конгрессе.
Ну я это и имел в виду. Юное поколение же этого не знает. Поэтому сейчас подрастет и страну туда опять приведет