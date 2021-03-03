Среда, 3 Март, 13:09

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,58
€ 89,57
-4°


4268215 +0
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Еда в России подорожала в 7,5 раза больше, чем в Европе

, ИА "Амител"
Сильнее всего в цене прибавили овощи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ. Такие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, сильнее всего за год в России подорожали овощи – на 6,3% в месячном выражении. Кроме того, существенно выросли в цене и фрукты – на 2,3%, тогда как в среднем по ЕС их стоимость практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что только 13% россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.03.2021 11:00
9

" Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного."
Я и за 20 лет не заметил обещанного.

3.03.2021 11:04
- гость -

Путин хоть лапшой кормит и то хорошо, уже 20 лет сыта Россия.

3.03.2021 11:05
- гость -

Зато мы обогнали Евросоюз!!! Верной дорогой ведет нас наш несменяемый! В гробу бы ему лежать!

3.03.2021 11:07
АБОРИГЕН

Зато по мнению некоторых местных дурачков мы, цитата "не шестёрки". Местные дурачки и прочие любители жестких вертикалей не понимают, что никаких шестёрок в нормальном мире нет, а вот они сами уже давно превращены путинской властью в настоящих рабов.

3.03.2021 11:08
- гость -

Ну так то слабоват наброс. В Германии рост цен на мясо и мясопродукты во время пандемии составил 3.8 %. С учетом того, что они и так там были недешевые.

3.03.2021 11:11
- гость -

Ща бобики объяснят на перегонки, что не выросли, а стали дешевле, да и в любой стране так. А вы цены на мясо в Германии видели и госдолг США?

3.03.2021 11:13
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:11
- гость -
Точно, чужие "мёртвые негры" уже на подъезде)

3.03.2021 11:16
Аборигену

"В пригородах Парижа очереди за бесплатной едой растянулись на сотни метров. В депрессивных районах на окраине Парижа растет количество людей, для которых единственным способом прокормить себя является обращение к благотворительным организациям.
Карантинные меры привели Францию к глубочайшей со времен Второй Мировой войны экономической рецессии.До вспышки коронавируса множество парижан работало в серой сфере экономики и не может претендовать на помощь от государственных органов, сообщает Reuters."

3.03.2021 11:16
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:16
Аборигену
Вооо, пошла отгрузка!

3.03.2021 11:20
- гость -

3.03.2021 11:16
АБОРИГЕН

Остынь. Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?

3.03.2021 11:20
- гость -

А вы цены на мясо в Германии видели
-------

Например, у них бензин ещё 10 лет назад 90 рублей стоил, но при зарплате в 10 раз больше чем у нас, всё это копейки.

3.03.2021 11:22
- гость -

Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
-----

В Барнауле я даже драки ради бесплатной пачки гречки наблюдал.

3.03.2021 11:24
- гость -


3.03.2021 11:16
Аборигену
Вы из Парижа давно приехали? Если Вы опираетесь на наше СМИ, то для поддержания имиджа нашего пересидента, вам могут и не такое показать и рассказать! В России бомжы тоже вокруг мусорных баков кучкуются!

3.03.2021 11:24
- гость -

3.03.2021 11:20
- гость -
Например, у них бензин ещё 10 лет назад 90 рублей стоил, но при зарплате в 10 раз больше чем у нас, всё это копейки.

Надо еще тамошние штрафы учитывать. Не пропустил пешехода, даже просто на дороге - 5000 евро изволь заплатить. Смыл ночью унитаз, когда соседи спят - 500 евро штраф.

3.03.2021 11:25
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:20
- гость -
Подумай почему так? Франция заигралась в социализм. Позиции леваков всегда там были сильны. Плюс ко всему чувство вины за колониальное прошлое имперского периода. Вот и результат. Прорва харчеваться на шару слетелась с бывших колоний.
В РФ очередей нет не потому что у всех еды есть, а потому что никто не даст.

3.03.2021 11:28
- гость -

ритейлеры в большинстве европейские в России, рубль падает по отношению к валюте.
Так что вы хотели? Рулит мировой капитал, которому абориген всем недовольный апплодирует. Совсем не понимает суть вещей бедняга.

3.03.2021 11:30
АБОРИГЕН

Тут важен не только рост цен, но и зарплат, т.е. покупательная способность как таковая. Нет смысла сравнивать проценты роста, хотя даже в этом у нас всё более чем плохо.

3.03.2021 11:30
- гость -

Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?

он в первой десятке в очереди всегда стоит (у него контрмарочка) и физически не может видеть хвост очереди, да еще и близорукий как крот.

3.03.2021 11:31
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:28
- гость -
Рубль падает не из за мирового капитала, а от бездарной политики именно российских властей, не понимающий ты наш.

3.03.2021 11:31
- гость -

3.03.2021 11:30
АБОРИГЕН
езжайте на полгодика в европу, поживите, посмотритн, сравните. Вы идеалист оторванный от реальности

3.03.2021 11:33
- гость -

3.03.2021 11:31
АБОРИГЕН

ну да, ну да, смешной ты наш, все понимающий.

3.03.2021 11:34
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:31
- гость -
При чем тут я и мои взгляды? Эти данные приводит Росстат.

3.03.2021 11:36
- гость -

Надо еще тамошние штрафы учитывать. Не пропустил пешехода, даже просто на дороге - 5000 евро изволь заплатить.
-------

Вы бы меньше телевизор смотрели с рассказами про штрафы в Германии. Может бы не писали бы подобную бредятину.

3.03.2021 11:37
- гость -

на Украине ещё хуже!

3.03.2021 11:38
- гость -

а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?

3.03.2021 11:40
- гость -

3.03.2021 11:36
- гость -
Вы бы меньше телевизор смотрели с рассказами про штрафы в Германии. Может бы не писали бы подобную бредятину.

У меня сестра в Германии. Муж немец.

3.03.2021 11:41
- гость -

почитайте для интереса эмигрантские блоги из канады.
удивитесь оченна сильно
например в канаде колбасное производство исключает использование субпродуктов в товаре, поэтому можно бесплатно(!) в любом цехе взять печень, почки язык (!) или сердце.

либо.
то что не пригодилось в ремонте, например купили много краски, ее отвозят обратно в магазин и желающие бесплатно (!) могут это забрать


понимаете о чем речь, да?
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!
пока туда русские не приехали и не стали работать .
бгг

3.03.2021 11:42
- гость -

моя официальная ЗП не меняется с 14 года.
на дворе 21

3.03.2021 11:44
- гость -

3.03.2021 11:37
- гость -
на Украине ещё хуже!


да ладно?)))
не смотрите первый канал!!

3.03.2021 11:44
- гость -

3.03.2021 11:41
- гость -
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!

Вы не добавили, что сами норвежцы ту семгу, выращенную в на фермах не едят, и почему-то очень не любят икру оттуда.

3.03.2021 11:46
гость

а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?

В Москве много благотворительных столовых. В Барнауле не знаю. Может при храмах?

3.03.2021 11:47
- гость -

3.03.2021 11:41
- гость -

да боже мой!!!
а у вас были колонии сотни лет, которые вы грабили, чтобы жить как в норвегии?
или вы все эти братские республики на себе тянули, которые теперь вас поливают.....

3.03.2021 11:48
гость

ул.Партизанская,183 - благотворительная столовая. Есть там очереди?

3.03.2021 11:49
- гость -

ваши предложения, как создать рай в России, пишите ....
а то плюнуть все мастера, а вот создать - некому.

3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН

3.03.2021 11:49
- гость -
Не надо рая. Достаточно прекратить сегодняшний путинский курс во внешней и внутренней политике. Ничего выдумывать и создавать заново не надо, всё давно уже выдумано изобретено, просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".

3.03.2021 11:53
- гость -

3.03.2021 11:48
гость
ул.Партизанская,183 - благотворительная столовая. Есть там очереди?

Зря написали. сейчас Абориген клонируется и создаст в виде очередных антимасочников и адептов за двухэтажное жильё.

3.03.2021 11:54
гость

3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН
просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".

В 90-е. Там были прекрасные отношения с США

3.03.2021 12:13
- гость -

3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН


да боря, тебя бьют, а ты вторую щеку подставь.
тебя грабят, а ты все отдай.

это твой верный путь, я понял.

3.03.2021 12:14
- гость -

3.03.2021 11:51
АБОРИГЕН
Не надо рая. Достаточно прекратить сегодняшний путинский курс во внешней и внутренней политике. Ничего выдумывать и создавать заново не надо, всё давно уже выдумано изобретено, просто надо вернуться на дорогу обратно с "особого пути".

Абориген, как себя преподносит, "выразитель общественного мнения", появитесь и откомментируйте на амике положительную новость в крае, любую. Но нет там тебя, но только немного негативная, так вот он я и всё сводится к одному Путин должен уйти. Продолжай, лёщика в президенты. Не забудем не простим, готовишь почву к выборам в госдуму?

3.03.2021 12:20
- гость -

3.03.2021 11:46
гость
а че где то в россии еду бесплатно раздавать стали?

В Москве много благотворительных столовых. В Барнауле не знаю. Может при храмах?


бгг
в храме только на прием бабла)))
а пожрать надо в москву лететь?

3.03.2021 12:24
- гость -

3.03.2021 11:47
- гость -
так Россия именно как колония, ее грабят , ее же правительство и продолжает

3.03.2021 12:26
- гость -

3.03.2021 11:44
- гость -
3.03.2021 11:41
- гость -
в той же норвегии на фермах по выращиванию семги икру выбрасывали в море!!

Вы не добавили, что сами норвежцы ту семгу, выращенную в на фермах не едят, и почему-то очень не любят икру оттуда.


эту семгу весь мир ест, ее просто кормят кормом в естественных условия, не гормонами , а как свиней и куриц
вы же едите кур и свиней с комплексов?

3.03.2021 12:26
гость

3.03.2021 12:20
- гость -
в храме только на прием бабла

Я же написал, ул.Партизанская,183, при Алтайской епархии

3.03.2021 12:31
АБОРИГЕН

3.03.2021 12:14
- гость -
Внимание требуют проблемы. Что толку лить елей там где и так всё хорошо? Ты лучше подумай о своих психологических мотивах заставляющих тебя высказываться в духе "Свинья везде грязь найдёт". Обнаружишь для себя и о себе много интересного.

3.03.2021 12:32
гость

3.03.2021 12:24
- гость -
так Россия именно как колония, ее грабят , ее же правительство и продолжает

Правительство - исполнительный орган, оно бюджет исполняет. Например, деньги на зарплату бюджетников выделяет. Колония должна быть чье-той колонией. Например, американской. Колонию грабит колонизатор

3.03.2021 12:36
гость

С особого пути надо вернуться обратно в 90-е, когда были прекрасные отношения с США

3.03.2021 12:38
- гость -

3.03.2021 12:32
гость
нынче нет колонизаторов,нынче есть владельцы ресурсов и бизнеса.
Так называемые инвесторы : зарубежные и те что живут за рубежом

3.03.2021 12:39
- гость -

3.03.2021 12:26
- гость -
эту семгу весь мир ест, ее просто кормят кормом в естественных условия, не гормонами , а как свиней и куриц

А погулить? В РФ, кстати, экспорт норвежской семги запрещен. В ответ норги увеличили добычу трески и селедки, но эта уже настоящая.

3.03.2021 12:42
- гость -

С этим же связан запрет ЕС странам Прибалтики вылавливать треску. Красиво, да?

3.03.2021 12:44
- гость -

Что Вас держит в России. Ехате где лучше. Свобода.

3.03.2021 12:44
гость

ваши предложения, как создать рай в России

Уже даже в США рая создать не получается, негры начали бегать, магазины жечь. Американцы разделились пополам, у каждой половины свой особый путь улучшения жизни. При том, что деньги, которые России надо заработать, США надо просто в компьютере нули дописать, потому что США - мировой эмитент. Так мировая финансовая система устроена. Дописанными деньгами США может помочь России, только если Россия будет себя хорошо вести. Хотя Украина себя ведет хорошо, а ей денег много не дают, не верят. И нам не поверят, даже если пропиндоса, типа ЕБН, вернем

3.03.2021 12:45
- гость -

3.03.2021 12:31
АБОРИГЕН


3.03.2021 12:14
- гость -
Внимание требуют проблемы. Что толку лить елей там где и так всё хорошо? Ты лучше подумай о своих психологических мотивах заставляющих тебя высказываться в духе "Свинья везде грязь найдёт". Обнаружишь для себя и о себе много интересного.

Путин должен уйти, предложи кандидатуры, рассмотрим, оценим, возможно согласимся. "Огласите весь список пожалуйста" С

3.03.2021 12:47
гость


3.03.2021 12:32
гость
нынче нет колонизаторов,нынче есть владельцы ресурсов и бизнес

Колонизаторы как были, так и есть, просто они нынче неофициальные. Большинство стран мира - скрытые колонии США. Многие из них, типа Польши, неплохо живут. Но есть и Украина, у которой не получается

3.03.2021 12:47
АБОРИГЕН

А вон оно что! Кто если не он?! Вопросов больше не имею.

3.03.2021 12:50
АБОРИГЕН

3.03.2021 12:47
гость
В Алтайском крае наверное есть питомник где выращивают таких не замутнённых как ты? Ты сам живёшь в колонии Москвы на правах фактического раба и что-то там опять вскукарекиваешь про США. Под ноги то себе посмотри, а то шею свернёшь голову задирать.

3.03.2021 12:51
- гость -

3.03.2021 12:36
гость
С особого пути надо вернуться обратно в 90-е, когда были прекрасные отношения с США

Ножки Байдена будем получать из США, на развалах свободно торговать, за крышу бандюкам платить, спиваться, наркота, проституция. Но "свобода", какая будет любовь всего демократического мира. Улыбаться будут, по плечу похлопывать. Послушайте речь ЕБНа конгрессе.

3.03.2021 12:54
- гость -

3.03.2021 12:50
АБОРИГЕН
В Алтайском крае наверное есть питомник

Есть дендрарий, известный на всю страну. Но там, таких как ты, не видел.

3.03.2021 12:58
- гость -

3.03.2021 11:20
- гость -
3.03.2021 11:16
АБОРИГЕН

Остынь. Ты видел где-нибудь в России очереди по километру за бесплатной едой?
-------------------
А ты где видел в России бесплатную еду? Стоит только где-то объявить, что вот бесплатная еда, приходите, берите, очереди будут не километровые, а куда длиннее.

3.03.2021 13:02
гость

3.03.2021 12:50
АБОРИГЕН

Я точно знаю, что есть пропиндосский питомник, Соросом финансируется, где выращивают таких пропиндосов как ты. Ты сам живёшь в колонии пиндосии на правах пропиндосского раба и что-то там опять пропукиваешь про Москву. В очко пиндосам не смотри, оглянись, к тебе с сзади пиндос пристроился

3.03.2021 13:04
гость

3.03.2021 12:58
- гость -

3.03.2021 12:58
- гость
А ты где видел в России бесплатную еду? Стоит только где-то объявить, что вот бесплатная еда, приходите, берите, очереди будут не километровые, а куда длиннее.

В Москве полно благотворительных столовых. У нас на Партизанской, 183, не видел там очередей

3.03.2021 13:07
- гость -

3.03.2021 12:58
- гость -
А ты где видел в России бесплатную еду?

Тебе выше даже адрес написали, и это даже не центр России. Купи себе очки и вставь в свои глаза.

3.03.2021 13:07
гость

3.03.2021 12:51
- гость -
Ножки Байдена будем получать из США, на развалах свободно торговать, за крышу бандюкам платить, спиваться, наркота, проституция. Но "свобода", какая будет любовь всего демократического мира. Улыбаться будут, по плечу похлопывать. Послушайте речь ЕБНа конгрессе.

Ну я это и имел в виду. Юное поколение же этого не знает. Поэтому сейчас подрастет и страну туда опять приведет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
13:04
На Алтае выяснят, почему во время снегопадов нельзя было проехать к 150 населенным пунктам 0
12:54
Алтайские биатлонисты достойно выступили на чемпионате России 0
12:40
Прокуратура Бийска проверит состояние школы, названной в честь Героя Советского Союза 0
12:28
Спиной к суете: как снять усталость и раскрыть внутреннюю энергию с помощью йоги 0
12:15
В Республике Алтай умерли еще два человека с коронавирусом 0
12:03
Все трассы открыли для движения в Алтайском крае 0
11:52
13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:44
Рисуют все. Как получить качественное художественное образование, не поступая в вуз 6
11:32
Транспортная прокуратура заинтересовалась высадкой пассажиров из поезда в сугроб на Алтае 3
11:20
Трамваи в Бийске второй день подряд не вышли на линию из-за снегопадов 18
11:05
Малокомплектную школу под Волчихой закрывать не планируют 1
10:53
Еда в России подорожала в 7,5 раза больше, чем в Европе 62
10:43
Качай железо: в день Масленицы в Барнауле пройдет чемпионат по бодибилдингу 0
10:30
Стало известно, когда в Барнаул придет весна 0
10:17
В Барнауле 3 марта завоют сирены экстренного оповещения 2
10:04
Жителя Алтайского края могут наказать за оскорбление судьи 14
09:54
Траты россиян на покупки резко подскочили 4
09:42
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России 0
09:32
Огромная пробка собралась на трассе Барнаул – Бийск 20
09:16
Роспотребнадзор рекомендовал школьникам спать на час больше в период экзаменов 2
09:06
Жители Крутихинского района за день встретили сразу несколько видов сов 0
08:52
Врач рассказал, какие цветы лучше дарить на 8 Марта 0
08:28
Виктор Томенко снялся в ролике о барнаульском этапе Кубка мира по гребле 6
08:15
У 92-летней жительницы Алтайского края украли сумку с продуктами 3
08:02
Запрос на справедливое государство. Что пандемия принесла России и зачем власти доверие 25
07:47
Это слухи: в селе Первомайского района не будут закрывать школу 5
07:33
Мурчащее вдохновение. Коты и их домашние писатели 4
07:16
Открытая опасность. "Росводоканал" просит сообщать о колодцах и люках без крышек 0
07:01
Котлета, Амелия и минимум популизма: чем запомнился визит премьера Мишустина в Барнаул 19
06:49
Валентина Матвиенко считает, что Россия не сможет отказаться от доллара 12
06:35
Ничего темного и побольше желтого. Как задобрить солнечного Ярило весной 2021 1
06:16
Михаил Мишустин без предупреждения заехал в кафе на Алтае 19
06:03
Потепление и небольшой снег обещают синоптики в Алтайском крае 3 марта 0
23:41
Такой день. Визит Мишустина на Алтай и издевательства над мальчиком в детдоме 0
23:11
Ролики с призывами к подросткам совершать суициды распространяют в TikTok 2
22:39
Сразу несколько автодорог в Алтайском крае перекроют 3 марта из-за военных 1
22:11
Министры посетили ряд объектов в Барнауле и Новоалтайске в ходе визита Мишустина 1
21:40
Ученые обнаружили новую угрозу для человечества на фоне изменения климата 1
21:12
"Все мероприятия выполнены". Томенко рассказал Мишустину о программе развития Алтая 3
20:38
Бывший "Посуда Центр" в Барнауле могут снести ради многоэтажек 7
20:10
В РЖД объяснили высадку пассажиров из поезда в сугроб на Алтае 5
19:40
Мачеху осудят за избиение и психическое насилие над детьми в Алтайском крае 1
19:08
Молчаливый убийца. Как выявить и чем лечить гипертонию 1
18:42
Мишустин заверил алтайских аграриев, что правительство продолжит их поддерживать 2
18:11
Все трассы Алтайского края открыли для легкового транспорта 0
17:54
"Единая Россия": праймериз пройдут открыто и безопасно 0
17:40
Уполномоченный по правам ребенка проверит факты избиения мальчика в детдоме Барнаула 3
17:28
"Я вас видел по телевизору": о чем премьер Мишустин говорил с алтайскими учителями 9
17:16
Более 1 тыс. жителей Алтая проголосовали за участников "Регионального ПолитСтартапа" 5
17:01
В России может появиться интернет на коротких авиарейсах 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.