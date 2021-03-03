Еда в России подорожала в 7,5 раза больше, чем в Европе

Потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ. Такие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, сильнее всего за год в России подорожали овощи – на 6,3% в месячном выражении. Кроме того, существенно выросли в цене и фрукты – на 2,3%, тогда как в среднем по ЕС их стоимость практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что только 13% россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного.