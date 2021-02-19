Россияне не заметили, что власти сдерживают цены на продукты

Только 13% россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина вместе с усилиями правительства помогли сдержать рост стоимости продуктов в первые месяцы 2021 года. Более двух третей не заметили обещанного.

Опрошенные порталом SuperJob респонденты отмечали, что "заморозка оказалась фиктивной", "цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания", а часть участников опроса опасалась, что это приведет к дефициту товаров.

Мужчины чаще женщин заявляли (72% и 65%), что заморозка не сработала. При этом чаще остальных эффекта не замечают россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей (77%).

Отдельно исследователи изучили идею введения продовольственных сертификатов. Инициативу одобряют 48% жителей страны, а больше всего сторонников возможного нововведения среди соотечественников в возрасте до 34 лет (54%).

Напомним, что в декабре правительство ввело фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло в пределах Урала. В Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке для корректировки стоимости ввели поправочные коэффициенты.

Эту меру ввели после критики президента РФ Владимира Путина, который обратил внимание на то, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.

В правительстве такие меры считают эффективными – об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, профильные ведомства мониторят стоимость основных продуктов, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка.

Также в 2021 году правительство собирается выделить более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на хлеб и муку в России из-за роста стоимости зерновых.