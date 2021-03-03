""Глава Минздрава рассказал, как избежать третьей волны коронавируса"

Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, людям необходимо соблюдать меры защиты от инфекции и вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

"Самое главное, для того чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, вакцинопрофилактику. И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, [выполнение, – ред.] других мероприятий, которые регламентированы Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором", – рассказал политик.

Мурашко подчеркнул, что в министерстве очень хотели бы, чтобы люди понимали всю меру ответственности. Чиновник напомнил, что тяжелее всех ковид переносят пожилые люди, и именно они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России будет достигнут к августу этого года. При этом она также отметила важность соблюдения ограничительных мер.