В Барнауле и в Бийске вновь объявили режим "черного неба"

С 3 по 4 марта в Бийске и Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий в атмосфере будут задерживаться вредные вещества. Об этом сообщили специалисты регионального ЦГМС.

Повышенное содержание вредных веществ в Барнауле будет наблюдаться с вечера 3 марта по первую половину 4 марта. В Бийске аналогичная ситуация установится с 18:00 3 марта до 12:00 4 марта.

Грязнее всего воздух будет в Центральном районе Барнаула. Там содержание оксида углерода и диоксида азота достигнет показателя 1,1 и 1,4 соответственно.

Ранее врач-пульмонолог рассказала amic.ru, что режим "черного неба" может обернуться проблемами со здоровьем у жителей региона. Вредные вещества в воздухе способны спровоцировать мигрени и удушье.