Два человека погибли при пожаре в Павловске

В ночь с 2 на 3 марта в Павловске загорелся частный дом. На месте тушения пожарные обнаружили тела 69-летнего хозяина дома и его 30-летнего знакомого.

По данному факту следователи Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

"Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СК по Алтайскому краю.

Ранее, 12 февраля, тело женщины нашли под окнами 15-этажного дома на улице Попова, 93, в котором загорелась квартира. По словам очевидцев, женщина спасалась от огня и выпрыгнула из окна.