Ведущий "Битвы экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о том, что у него обнаружили симптомы смертельного заболевания. Подозрения появились несколько месяцев назад, но рассказать о болезни он решил только сейчас.

"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", – сказал Сафронов в эфире передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, не уточняя, чем именно болен.

По словам Сафронова, ни один из экстрасенсов, с которыми он работал, не предупреждал его о возможной болезни, поэтому он потерял драгоценное время.

Ранее сообщалось, что умер известный российский психиатр-криминалист, эксперт многих телешоу на телеканалах НТВ и ТНТ Михаил Виноградов.